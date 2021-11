F1 | Norris cambia motore, anche lui scatterà dal fondo

Non saranno soltanto Lance Stroll e Yuki Tsunoda a scattare dal fondo della griglia in occasione del GP del Messico che scatterà domani alle 20:00 ore italiana. Oltre al canadese della Aston Martin ed al giapponese della AlphaTauri dovrà prendere il via dalle retrovie anche Lando Norris.

Il pilota della McLaren dovrà sostituire la sua power unit Mercedes adottando la quarta unità. Una notizia che non ha colto di sorpresa dato che già dal giovedì si vociferava di un probabile cambio motore.

La McLaren non ha ancora confermato ufficialmente questa sostituzione che, però, fa scattare un ennesimo campanello d’allarme in casa Mercedes. I motori della Stella stanno patendo enormi problemi di affidabilità in questa fase finale della stagione e molti piloti hanno già dovuto scontare penalità in griglia a causa della sostituzione della power unit.

Tra i più penalizzati c’è sicuramente Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ha dovuto adottare la sesta unità nello scorso Gran Premio di Austin ed anche in Messico è emerso lo spauracchio di un nuovo cambio motore sia per Bottas che per Hamilton prontamente smentito da Toto Wolff.

La penalità di Norris rappresenta una occasione d’oro per la Ferrari per tornare davanti alla McLaren nella classifica Costruttori. Le due squadre sono separate da appena 3,5 punti e mezzo ed in Messico sia Leclerc che Sainz dovranno massimizzare il potenziale a disposizione per tentare il sorpasso nei confronti del team di Woking.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Resta un solo quesito ancora irrisolto. Ieri Norris, in occasione delle Libere, si è rifiutato di fornire la scia a Ricciardo dietro espressa richiesta del team. Il pilota inglese cederà agli ordini di scuderia in qualifica per consentire al compagno di squadra di entrare in Q3 senza particolari difficoltà magari risparmiando qualche prezioso set di gomme?