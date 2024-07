F1 | Norris amaro: "Beffato da un errore, ma lotterò per vincere"

Tra curva 3 e curva 4 Lando Norris ha letteralmente regalato la pole position e l'intera prima fila alla Mercedes.

Nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna Lando Norris ha commesso un altro errore che va ad aggiungersi alla serie fatta negli ultimi fine settimana dove ha gettato al vento diverse occasioni per vincere la seconda gara in Formula 1 della carriera.

Al via dell'ultimo tentativo Lando ha perso il posteriore in curva 3 e poi in curva 4, rovinando già il suo giro. Poi, qualche curva più avanti, ha trovato Carlos Sainz che ha fatto a sua volta un errore, ponendo fine alle sue velleità.

Al termine delle Qualifiche, in cui Norris ha chiuso comunque terzo dietro alle sole Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ma l'impressione è che sia stata una partenza al palo mancata da lui, più che centrata dalle Mercedes.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Sono stato il più veloce fino quasi alla fine", ha ammesso Lando al termine delle qualifiche di Silverstone. "Ma sono contento".

"Tre britannici davanti a tutti. Ho fatto buoni giri, ma George e Lewis hanno fatto due giri ottimi, mentre io ho commesso un errore nel mio ultimo tentativo della Q3, ma il terzo posto è comunque buono".

In vista della gara di domani, Norris pensa di essere in piena lotta per il successo pur partendo in terza posizione accanto a Max Verstappen.

"Domani potrebbe piovere, ci aspettiamo la pioggia, può essere una buona gara, saremo competitivi, potrò lottare con George e Lewis, possiamo farlo e penso che verrà fuori una bella gara e io sono veloce".