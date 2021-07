F1: Norris aggredito dopo la finale di Euro 2020 a Wembley

Nel "Congresso di Vienna" fra i grandi capi dei Costruttori che si sono riuniti al Red Bull Ring sono emerse delle priorità: ridurre le spese di ricerca sulle power unit e semplificare i componenti per facilitare l'accesso di un nuovo marchio. Trovare una sintesi che non sia solo un compromesso al ribasso non sarà facile: il rischio è che lo sport lasci il posto allo show.