F1 | Niente GP di Francia: Alesi punta il dito contro la politica

Il GP di Francia è uscito dal calendario della Formula 1 quest'anno, dopo essere stato disputato per quattro anni al Paul Ricard, dal 2018 al 2022. Un'uscita che potrebbe significare un altro lungo periodo di inattività.

In precedenza era rimasto fuori dal calendario dal 2009 al 2017, dopo 18 anni di permanenza a Magny-Cours, che aveva preso il posto del Ricard nel 1991 per motivi politici.

L'ex pilota di Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost e Jordan, Jean Alesi, che ha assunto il suo nuovo ruolo questa settimana, non ha dubbi su a chi vada attribuita la colpa della perdita della gara.

"Il problema della Formula 1 in Francia non è il circuito, ma la politica", ha dichiarato a Motorsport.com. "È probabilmente l'unico Gran Premio di F1 che non è mai stato visto da un presidente, tranne che a Magny-Cours una volta, quando Mitterrand partecipò come parte del suo desiderio politico che la gara si svolgesse lì".

"Da allora, non è mai successo. Il problema non è il circuito, ma il desiderio del Paese. L'altro mio lavoro è quello di Ambasciatore di Formula 1, quindi il mio legame con la F1 è diretto, senza giri di parole, e loro sono molto chiari al riguardo".

"Avere un GP di Francia è una bella cosa nel calendario della F1, ma se non abbiamo la possibilità di farlo, allora è perché il paese non è interessato al motorsport, e questo è un grande peccato", ha aggiunto Alesi. "Non è un problema per la F1 avere un Gran Premio in Francia, la colpa è della Francia".

"Naturalmente, parte del mio nuovo ruolo sarà quella di inviare una lettera, per richiedere un incontro con il presidente della Francia, ma non so se questo accadrà. Se ciò accadesse, e potessimo riavere il GP di Francia, sarei l'uomo più felice del mondo!".

"Alpine e Renault sono molto forti in F1 in questo momento. Ma non è per la Francia, è perché la F1 è molto forte. Se andassi all'Eliseo e parlassi con Macron, sarebbe molto più utile che fare pressioni su chiunque altro".

Il Paul Ricard rimane nelle mani di Slavica Ecclestone, che ne ha rivendicato la proprietà nell'ambito dell'accordo di divorzio con l'ex marito Bernie, ma l'aggiunta di Alesi, vincitore del GP del Canada nel 1995, fa parte di un'importante revisione della gestione.

"Il Consiglio d'Amministrazione del Paul Ricard è cambiato completamente: prima c'erano le stesse persone da 20 anni", ha spiegato Alesi. "I nuovi direttori hanno cercato un nuovo presidente e io ero già nel giro, quindi mi hanno chiesto se fossi interessato. Per me significa molto essere il presidente del Paul Ricard, quindi ho accettato".

"Il circuito dista solo 120 km da Avignone, e quando ero bambino venivo a vedere i test di Formula 1 lì, e la mia passione per il motorsport è cresciuta su questa terra".

Alesi ha debuttato in F1 con la Tyrrell, sostituendo Michele Alboreto nel GP di Francia del 1989, concluso con un sensazionale quarto posto dopo aver preso il via dalla 16° casella dello schieramento.

"I riflettori erano puntati su di me nel 1989, quello è stato un giorno incredibile della mia vita, ma era già un posto molto speciale per me, che ha aumentato il mio desiderio di far parte di questo sport e di stare intorno alla Formula 1", ha detto.

"Abbiamo 280 giorni di attività in pista prenotati per quest'anno. È un circuito molto, molto ricco, con molti introiti, e ospitiamo gare endurance, moto, gare nazionali - anche alcuni campionati italiani vengono da noi. Siamo molto impegnati, ma la Formula 1 è molto affascinante per noi, quindi avere di nuovo un Gran Premio sarebbe fantastico".

"Abbiamo molti team di Formula 1 che vengono al Paul Ricard per i test: è un circuito molto utile per queste vetture, con lunghi rettilinei, grandi vie di fuga, la possibilità di provare le gomme da bagnato quando si vuole con il nostro sistema di irrigazione. E, naturalmente, il tempo è sempre molto buono qui".