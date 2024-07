F1 | Newey: "Vi racconto la RB17. Potrebbe correre a Le Mans"

Avere Adrian Newey a disposizione per spiegare una sua creazione è un privilegio che non capita tutti i giorni. Il geniale progettista che ha appena lasciato Red Bull Racing è il padre della Hypercar Red Bull RB17, presentata questa mattina al Festival of Speed di Goodwood.

L'ingegnere di Stratford-upon-Avon, ai microfoni di Motorsport.com, ha raccontato la gestazione della hypercar austro-britannica che è stata svelata questa mattina. Tutto è iniziato nell'anno globalmente più difficile dell'ultimo decennio, il 2020, quando a Natale, Newey, ha messo giù i primi tratti della RB17.

"Sono stato molto fortunato nella mia vita, perché ho avuto modo di provare tante vetture a partire da quelle storiche sino ad arrivare alle Formula 1. In genere mi piace molto provare le vetture storiche, ma l'adrenalina che ti conferisce provare le Formula 1 ti toglie il fiato. Così ho iniziato a pensare: 'Ok, possiamo provare a disegnare una vettura che è capace di fare tutto questo'".

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

"La RB17 è una vettura a 2 posti, dunque si può far godere di quelle emozioni anche a una persona che ci siede accanto. Partner, amici, un coach. Ma anche che sia capace di firmare tempi da Formula 1 pur essendo accessibile a persone di diverse capacità ed esperienza in pista".

"Dunque la progettazione della vettura è iniziata a natale del 2020 ed è proseguita a gennaio del 2021. Ho iniziato a fare i primi disegni in quel periodo, presentandoli proprio in gennaio. La cosa meravigliosa è che la fase concettuale della vettura è durata fino a gennaio di quest'anno. Ho avuto a disposizione 3 anni per poter lavorare sui dettagli, ogni concetto possibile, per evolverli e provare ad arrivare agli obiettivi che ho menzionato prima".

"Il 2021 è stato un anno fondamentale per la ricerca. Ero anche molto impegnato nella lotta con Mercedes per il titolo Piloti in Formula 1! Senza contare tutta la parte di progettazione e ricerca per il regolamento tecnico 2022 del Circus iridato. Dunque avere tre anni di tempo è stata davvero una fortuna".

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

Newey è entrato più in profondità riguardo la progettazione della vettura. Ha parlato del motore, del layout della macchina, delle componenti elettriche e della trazione. Senza dimenticare le gomme - fondamentale l'apporto di Michelin nel realizzarle - e l'aerodinamica.

"Quindi, a titolo di esempio, la prima vettura che ho disegnato, poi il layout, aveva il motore elettrico sull'asse anteriore come una vettura LMH. Poi abbiamo fatto la simulazione, perché ovviamente non c'è un limite di peso da rispettare. In realtà è più veloce mettere il motore elettrico sull'asse posteriore e risparmiare peso, cosa che mi ha fatto piacere, perché credo che un'auto a trazione posteriore sia anche più facile e soddisfacente da guidare di un'auto a trazione integrale".

"Ci sono state tante altre evoluzioni, ma la cosa fondamentale che stavo inseguendo è che credo di poterla paragonare all'imparare a giocare a golf o a tennis, quando a un certo punto dici: 'Bene, mi piacerebbe giocare a golf' e magari all'inizio ti limiti a colpire una pallina, poi ti rendi conto che probabilmente hai bisogno di un allenatore o di un caddy, e allora il divertimento non è semplicemente giocare. È anche la sfida di come migliorare il gioco".

Adrian Newey, Chief Technology Officer di Red Bull Racing Foto di: Alexander Trienitz

"E questo è molto simile al modello in cui, come ho detto, i piloti con un'esperienza relativamente limitata possono iniziare a guidare, avere un allenatore, se lo desiderano, sul sedile del passeggero, e sviluppare la loro strada sapendo che alla fine il potenziale è quello di fare tempi sul giro da Formula 1. E così si dice: 'OK, ma non è così?' E allora ci si chiede: 'Ok, ma come si fa a renderla accessibile a quel pilota relativamente inesperto, senza che si senta completamente intimidito?'. Quindi la soluzione che abbiamo trovato è, innanzitutto, tre pneumatici, due tipi di pneumatici con diversi livelli di aderenza".

"Per adattare le gomme sviluppate con Michelin, credo che la chiave in termini di adattabilità con il telaio sia la soluzione che ha portato alle sospensioni attive. Perché non solo permettono di regolare la deportanza, ma soprattutto di regolare il bilanciamento meccanico. Quindi, combinando questo con l'aerodinamica attiva, che è un altro modo per modificare il livello di deportanza, si ottiene un'auto che può essere adattata molto facilmente, almeno il line di principio".

Importanti anche le scelte fatte riguardo al motore. Tutto è ruotato attorno al suono, alle prestazioni e alle emozioni. Ma anche alla leggerezza e al rapporto peso-potenza che avvicina molto la RB17 alle monoposto di Formula 1.

"Volevo un propulsore in grado di sviluppare 1.000 CV, ma con un peso massimo di 150 kg sul lato combustione. Un V8 turbo avrebbe sicuramente dato questo risultato. Ma ovviamente non ha lo stesso suono di un motore aspirato. E credo che per me, e per molti altri, l'apice della colonna sonora della Formula 1 sia stato rappresentato dai V10 ad alto regime di rotazione fino alla fine del 2005".

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

"Quindi, quando abbiamo creato il gruppo Red Bull Powertrains, abbiamo iniziato a esaminarli. E abbiamo iniziato a pensare: "Ok, è possibile un motore aspirato da 150 kg?". E la risposta è stata sì. Ma è necessario far girare il motore, il che implica l'uso di guarnizioni pneumatiche per le valvole.

Quindi, la domanda è stata: 'Ok, possono essere pratici?'. Non è possibile, come ai vecchi tempi della Formula 1, smontare la testa ogni 1000 miglia. Quindi sì, abbiamo lavorato molto su questo aspetto e la risposta è stata: sì, è possibile".

"Siamo così passati a un motore V10 da 4,5 litri, 15.000 giri/minuto e 150 chilogrammi. La leggerezza è stata una chiave assoluta, perché aiuta sempre la controllabilità e il tempo sul giro".

"Quindi, nella sua forma più leggera, diciamo spogliata, è di 875 chilogrammi con un motore elettrico da 200 cavalli, quindi il rapporto peso-potenza è ottimo, simile o leggermente superiore a quello di una Formula 1. A livello aerodinamico, come detto, assieme allo studio fatto sulle gomme offre un potenziale tempo sul giro da vera Formula 1".

Red Bull RB17 Foto di: Red Bull Content Pool

A questo punto la domanda è sorta spontanea: la RB17 potrebbe essere candidata a correre alla 24 Ore di Le Mans? La risposta di Newey è stata affermativa, anche se dovrà essere studiata un'aerodinamica molto diversa - oltre a nuove sospensioni, che non possono essere attive - che crei meno carico aerodinamico di quanto non generi la versione stradale.

"Se la vettura potrà correre a Le Mans? Sì. Voglio dire, è possibile. Certo, ci sarebbe da fare comunque un gran lavoro di riprogettazione, soprattutto sull'aerodinamica. Credo che la vettura, per il resto, non sarebbe per niente male. Ma l'aerodinamica... Beh, dovremmo togliere le sospensioni attive e ridisegnare completamente l'aerodinamica perché ha troppa deportanza per le norme LMh".