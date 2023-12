Newey non ha intenzione di lasciare la Red Bull e la F1

A Newey, che compie 65 anni proprio il giorno di Santo Stefano, è stato riconosciuto il merito di aver contribuito in modo essenziale a trasformare la Red Bull in una squadra vincente, nonostante fosse poco competitiva prima del suo arrivo nel 2006.

Inizialmente si è fatto conoscere in F1 con il suo primo ruolo di direttore tecnico alla Leyton House, prima di passare alla Williams e poi alla McLaren, progettando vetture che hanno vinto complessivamente sei titoli costruttori e sei titoli piloti.

Christian Horner, team principal della Red Bull, lo ha poi strappato alla McLaren, e le vetture della Red Bull progettate da Newey hanno fatto il salto di qualità nell'era dei diffusori soffianti tra il 2010 e il 2013, e di nuovo dopo l'introduzione delle vetture con effetto suolo nel 2022.

Sebbene Newey sia stato meno coinvolto nel lavoro quotidiano di progettazione rispetto al passato, avendo la possibilità di seguire altri progetti, continua ad essere una risorsa fondamentale ed ha spiegato di non avere alcuna intenzione di lasciare la F1 dopo aver firmato un nuovo contratto all'inizio dell'anno.

"Assolutamente", ha risposto quando Motorsport.com gli ha chiesto se gli piace ancora far parte della Red Bull. "Quando mi sono unito alla Williams ed alla McLaren, erano due grandi squadre che avevano vinto gare e campionati molto prima del mio arrivo. Dunque, c'era ben poco da fare dal punto di vista delle infrastrutture, si sperava solo di portare un po' di esperienza dal punto di vista del design".

"Invece, ed è proprio per questo che sono entrato in Red Bull, all'epoca era un po' un rischio per la mia carriera, ma volevo solo tornare a essere coinvolto nello sviluppo della squadra fin dall'inizio".

Photo by: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Newey on the pitwall in 2006, his first season with Red Bull

"In questo senso, essendo stato coinvolto fin dall'inizio con Christian e Helmut (Marko) e per come abbiamo sviluppato la squadra, perché avrei dovuto abbandonare tutto questo?".

Newey afferma che la stagione 2014, quando la Mercedes è diventata la forza dominante con i suoi nuovi motori turbo-ibridi, mentre la Red Bull è rimasta "bloccata" con le power unit non competitive della Renault, è stato l'unico momento in cui ha preso in considerazione l'idea di andarsene.

"L'unica volta che ci sono andato vicino è stata nel 2014 e per motivi completamente diversi", ha spiegato. "Molto semplicemente, in quel momento avevamo una power unit che non funzionava, cosa che ovviamente può accadere".

"E' che non sembrava esserci un grande desiderio di cambiare le cose da parte del costruttore e da parte dei ragazzi in fabbrica. Quindi, ci si trova in una posizione un po' deprimente: come tutti sappiamo, per vincere i campionati bisogna avere i tre fattori chiave: pilota, telaio e motore. E se uno di questi è debole, non si vince".