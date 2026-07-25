F1 | Newey: "Le novità sono promettenti e arriverà altro nei prossimi 3 GP. Alonso? Credo continuerà con noi"

All eyes on me. Tutti gli occhi a me. L'Aston Martin AMR26 era la grande attesa a Budapest perché ormai da settimane era chiaro che sarebbe arrivata una vera e propria "versione B", necessaria per cambiare le sorti di una stagione nata sotto grandi aspettative ma presto finite nell'oblio a causa di una serie di fattori tecnici, aerodinamici e prestazionali che le hanno tarpato le ali. E così è stato.

Il team di Silverstone si è presentato al Gran Premio di Ungheria con la monoposto ben più che evoluta. Quasi una macchina nuova, che nel primo giorno di pista ha fatto il suo esordio e, stando a quanto affermato dal team, ha già iniziato a dare i primi segnali incoraggianti.

Adrian Newey, team principal di Aston Martin Racing e direttore del reparto tecnico di Silverstone, ha parlato nel corso della conferenza stampa dedicata ai boss dei team, spiegando cosa abbia fatto la sua squadra in vista di questo fine settimana e cosa abbia ancora in serbo per le prossime tre gare, quindi Zandvoort, Monza e Baku.

"I risultati provvisori sono promettenti. E' solo parte del pacchetto, perché avremo qualche altra parte nuova che arriverà a Zandvoort e poi, successivamente, a Monza e Baku. Quindi è la prima parte dei nostri aggiornamenti pianificati. Abbiamo poche parti nuove qui, quindi dobbiamo essere cauti e cercare di capire il più possibile".

"Le novità sono un'evoluzione. Il telaio è lo stesso, il layout è lo stesso, così come le sospensioni anteriori. E' soprattutto un'evoluzione aerodinamica. Abbiamo avuto poco tempo prima di far esordire la macchina a Barcellona a gennaio. Dunque è stata questione di fare un passo indietro, cercare di capire e poi andare avanti a realizzare questo pacchetto".

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Con una prima parte di stagione così complessa, Newey ha voluto evitare di porre obiettivi al team. L'unica cosa che, a suo avviso, sarà corretto fare è continuare a lavorare insieme. Solo creando un certo tipo di cultura nel team si potrà recuperare e ambire a obiettivi ben diversi da quelli attuali.

"Non sono mai stato un fan del porsi obiettivi. Sono molto più un sostenitore del lavorare logicamente attraverso i problemi, fare lavorare tutti insieme, costruire una cultura insieme e poi a quel punto vedere dove si è. Nel corso degli anni ho imparato che quando non stai vincendo sembra ci sia davanti a te una montagna impossibile da scalare. Quando stai vincendo, a volte non sei sicuro di quello che hai perché in realtà non stai facendo nulla di diverso o non senti di fare nulla di differente".

A tal proposito, con Fernando Alonso che ancora non ha preso decisioni sul suo futuro, nel corso di queste settimane il mercato piloti ha visto anche il suo sedile al centro di voci e opportunità. Fernando sta aspettando di capire come andrà questo pacchetto di novità prima di prendere una decisione legata all'eventualità di continuare a correre per Aston Martin o provare a cambiare team (con Alpine interessata).

Newey, senza troppi giri di parole, ha affermato di credere in un futuro con Alonso ancora al volante delle monoposto di Silverstone.

"Fernando è un pilota fantastico, porta davvero tanto al team sia con i suoi feedback che con le sue capacità, dunque per noi è molto importante. Ma sono piuttosto fiducioso che Fernando stia godendosi il tempo che trascorre con noi e credo che continueremo il nostro rapporto".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nel corso del primo turno di prove libere, la monoposto di Lance Stroll si è fermata in uscita di curva 5 a causa di un cedimento alla sospensione posteriore sinistra. Considerando che quella componente è stata tra le parti oggetto di modifiche, il sospetto che questo potesse avere giocato un ruolo importante nell'accaduto è venuto a tutti.

Newey, però, pur non entrando nei particolari ha fatto sapere che l'accaduto sarebbe attribuibile a componenti non interessate dagli aggiornamenti.

"L'area coinvolta nel cedimento non è cambiata. Siamo a corto di pezzi di ricambio perché il rivestimento e altri elementi sono diversi, quindi ci sono alcuni piccoli cambiamenti in quella zona. Ma proprio per questo il problema è del tutto inatteso".

"L'invito a stare lontano dai cordoli è dovuto esclusivamente al fatto che stiamo raccogliendo dati aerodinamici. Quando si cerca di acquisire dati aerodinamici, non si vuole che il passaggio sui cordoli introduca disturbi e irregolarità che finirebbero per alterare i dati".