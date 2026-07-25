F1 | Newey: "Le novità sono promettenti e arriverà altro nei prossimi 3 GP. Alonso? Credo continuerà con noi"
Il team principal di Aston Martin parla del pacchetto di novità introdotte in Ungheria e annuncia l'arrivo di altre parti tra Zandvoort, Monza e Baku. Poi ecco l'assist ad Alonso: "E' un grande pilota e credo si trovi bene con noi".
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
All eyes on me. Tutti gli occhi a me. L'Aston Martin AMR26 era la grande attesa a Budapest perché ormai da settimane era chiaro che sarebbe arrivata una vera e propria "versione B", necessaria per cambiare le sorti di una stagione nata sotto grandi aspettative ma presto finite nell'oblio a causa di una serie di fattori tecnici, aerodinamici e prestazionali che le hanno tarpato le ali. E così è stato.
Il team di Silverstone si è presentato al Gran Premio di Ungheria con la monoposto ben più che evoluta. Quasi una macchina nuova, che nel primo giorno di pista ha fatto il suo esordio e, stando a quanto affermato dal team, ha già iniziato a dare i primi segnali incoraggianti.
Adrian Newey, team principal di Aston Martin Racing e direttore del reparto tecnico di Silverstone, ha parlato nel corso della conferenza stampa dedicata ai boss dei team, spiegando cosa abbia fatto la sua squadra in vista di questo fine settimana e cosa abbia ancora in serbo per le prossime tre gare, quindi Zandvoort, Monza e Baku.
"I risultati provvisori sono promettenti. E' solo parte del pacchetto, perché avremo qualche altra parte nuova che arriverà a Zandvoort e poi, successivamente, a Monza e Baku. Quindi è la prima parte dei nostri aggiornamenti pianificati. Abbiamo poche parti nuove qui, quindi dobbiamo essere cauti e cercare di capire il più possibile".
"Le novità sono un'evoluzione. Il telaio è lo stesso, il layout è lo stesso, così come le sospensioni anteriori. E' soprattutto un'evoluzione aerodinamica. Abbiamo avuto poco tempo prima di far esordire la macchina a Barcellona a gennaio. Dunque è stata questione di fare un passo indietro, cercare di capire e poi andare avanti a realizzare questo pacchetto".
Adrian Newey, Aston Martin Racing
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Con una prima parte di stagione così complessa, Newey ha voluto evitare di porre obiettivi al team. L'unica cosa che, a suo avviso, sarà corretto fare è continuare a lavorare insieme. Solo creando un certo tipo di cultura nel team si potrà recuperare e ambire a obiettivi ben diversi da quelli attuali.
"Non sono mai stato un fan del porsi obiettivi. Sono molto più un sostenitore del lavorare logicamente attraverso i problemi, fare lavorare tutti insieme, costruire una cultura insieme e poi a quel punto vedere dove si è. Nel corso degli anni ho imparato che quando non stai vincendo sembra ci sia davanti a te una montagna impossibile da scalare. Quando stai vincendo, a volte non sei sicuro di quello che hai perché in realtà non stai facendo nulla di diverso o non senti di fare nulla di differente".
A tal proposito, con Fernando Alonso che ancora non ha preso decisioni sul suo futuro, nel corso di queste settimane il mercato piloti ha visto anche il suo sedile al centro di voci e opportunità. Fernando sta aspettando di capire come andrà questo pacchetto di novità prima di prendere una decisione legata all'eventualità di continuare a correre per Aston Martin o provare a cambiare team (con Alpine interessata).
Newey, senza troppi giri di parole, ha affermato di credere in un futuro con Alonso ancora al volante delle monoposto di Silverstone.
"Fernando è un pilota fantastico, porta davvero tanto al team sia con i suoi feedback che con le sue capacità, dunque per noi è molto importante. Ma sono piuttosto fiducioso che Fernando stia godendosi il tempo che trascorre con noi e credo che continueremo il nostro rapporto".
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Nel corso del primo turno di prove libere, la monoposto di Lance Stroll si è fermata in uscita di curva 5 a causa di un cedimento alla sospensione posteriore sinistra. Considerando che quella componente è stata tra le parti oggetto di modifiche, il sospetto che questo potesse avere giocato un ruolo importante nell'accaduto è venuto a tutti.
Newey, però, pur non entrando nei particolari ha fatto sapere che l'accaduto sarebbe attribuibile a componenti non interessate dagli aggiornamenti.
"L'area coinvolta nel cedimento non è cambiata. Siamo a corto di pezzi di ricambio perché il rivestimento e altri elementi sono diversi, quindi ci sono alcuni piccoli cambiamenti in quella zona. Ma proprio per questo il problema è del tutto inatteso".
"L'invito a stare lontano dai cordoli è dovuto esclusivamente al fatto che stiamo raccogliendo dati aerodinamici. Quando si cerca di acquisire dati aerodinamici, non si vuole che il passaggio sui cordoli introduca disturbi e irregolarità che finirebbero per alterare i dati".
Condividi o salva questo articolo
F1 | Aston Martin: una forte cura dimagrante ha ispirato Newey per la AMR26 spec B
F1 | La nuova Aston Martin è la chiave del mercato piloti 2027
F1 | Aston, la scia di Leclerc non basta: è a 6 secondi dalla pole, ma Spa è l’ultima sofferenza prima della vettura B
F1 | Aston Martin scopre la AMR26B: "L'obiettivo è tornare in partita"
F1 | 3 penalità in 9 giri: ecco come Stroll si è fatto notare al GP di Gran Bretagna
Alonso ancora critico con la F1: "Oggi il talento non serve per superare. Basta spingere un pulsante"
Ultime notizie
FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale
F1 | McLaren: ecco come funziona l'ingegnoso sistema a 3 leve per far ruotare l'ala ribaltabile
F1 | Newey: "Le novità sono promettenti e arriverà altro nei prossimi 3 GP. Alonso? Credo continuerà con noi"
Ghini: "La Ferrari ago della bilancia di questa F1"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments