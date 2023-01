F1 | Newey: "Il 2023 sarà difficile, Ferrari e Mercedes saranno lì"

Carica lettore audio

L'anno scorso la Red Bull ha completato la sua prima doppietta iridata dal 2013, quando Max Verstappen ha conquistato il suo secondo titolo piloti con quattro gare di anticipo, e il team ha fatto seguire la corona Costruttori nel round successivo negli Stati Uniti.

Verstappen ha stabilito un record di 15 vittorie in una sola stagione, mentre la Red Bull ha battuto quello del numero di punti ottenuti da una squadra in una singola stagione.

Ma mentre la Red Bull si prepara a difendere i suoi titoli quest'anno, la squadra deve fare i conti con un ulteriore limite ai suoi test aerodinamici come punizione per aver violato il budget cap nel 2021.

La squadra di Milton Keynes era già destinata a ricevere la minor quantità di tempo in galleria del vento dell'intera griglia in seguito alla vittoria del campionato, ma è stata colpita da un'ulteriore riduzione del 10% per la violazione, oltre che da una multa di 7 milioni di dollari.

"La riduzione dei test in galleria del vento significa che possiamo valutare meno componenti diverse, meno idee diverse", ha spiegato Newey, responsabile tecnico della Red Bull. "Se saremo davvero intelligenti e metteremo sempre le cose giuste sul modello, allora ovviamente non farà molta differenza".

"La Ferrari non starà con le mani in mano, ma cercherà di risolvere i suoi punti deboli. Hanno avuto un paio di problemi di affidabilità. Hanno commesso un paio di errori al muretto dei box. Quindi torneranno subito".

"E poi, naturalmente, la Mercedes ha iniziato con una macchina che era molto lontana dal ritmo dei migliori, e l'ha fatta evolvere fino a vincere in Brasile. Si sa che saranno lì. Quindi sarà sicuramente un anno difficile".

Adrian Newey Photo by: Erik Junius

Sebbene la Mercedes abbia compiuto progressi significativi con la sua vettura nella seconda metà della stagione, dopo aver faticato nella prima parte dell'anno, la Red Bull è rimasta la squadra dominante, vincendo 10 delle ultime 11 gare.

La Red Bull RB18 è stata premiata per i suoi successi con l'International Racing Car of the Year Award agli Autosport Awards di dicembre.

Newey ha dichiarato che la Red Bull può essere "molto orgogliosa" di ciò che ha ottenuto con la RB18, affermando di essersi concentrato sulla garanzia di un buon margine di sviluppo, cosa evidente quando ha staccato la Ferrari nella seconda metà dell'anno.

"Ci siamo concentrati sul tentativo di fissare le basi giuste, cercando di ottenere un pacchetto che comprendesse le sospensioni, anteriori e posteriori, il layout del telaio, la disposizione dei radiatori e così via", ha detto Newey.

"In questo modo avremmo avuto un pacchetto che speravamo di poter sviluppare nel corso della stagione, anche se non avessimo iniziato avendo la vettura più veloce".

"Nei test pre-stagionali eravamo un po' preoccupati prima di arrivare a quel punto, quindi avevamo già fatto molte ricerche e sapevamo più o meno cosa dovevamo fare per migliorare la vettura".

"Quando abbiamo montato il pacchetto 'Race One' in Bahrain, poco prima della gara, siamo passati da una posizione decisamente arretrata rispetto alla Ferrari ad un livello più simile, diciamo".

"La macchina aveva sicuramente dei punti deboli nella prima metà della stagione. Naturalmente abbiamo ancora dei punti deboli. Ma abbiamo ridotto questi punti deboli e sicuramente nella seconda metà della stagione avevamo un pacchetto davvero competitivo".