F1 | Newey allontana il ritiro: "Prenderò una vacanza, ma probabilmente tornerò"

Adrian Newey lascerà la Red Bull dopo un periodo di 18 anni di grande successo, nei quali ha progettato le vetture che hanno portato Sebastian Vettel e Max Verstappen a vincere diversi Mondiali in F1.

Ma tra i disordini politici in Red Bull, un'indagine su Christian Horner che è stata archiviata e "tutta una serie di altre ragioni", Newey ha deciso di lasciare la scuderia di Milton Keynes, spostando la sua attenzione sul completamento della hypercar RB17 che sarà presentata al Goodwood Festival of Speed di luglio.

Newey, che è stato fortemente collegato ad un ruolo in Ferrari mentre i team preparano le basi per le cruciali modifiche regolamentari del 2026, ha negoziato un accordo che gli consente di unirsi ad una squadra concorrente nel marzo 2025.

Parlando con Eddie Jordan in occasione di un evento Oyster Yachts al Gran Premio Storico di Monaco della scorsa settimana, ha dato la più ferma indicazione di non aver ancora chiuso con la F1.

"Se 15 anni fa mi aveste chiesto se a 65 anni avrei preso in considerazione l'idea di cambiare scuderia, andare da un'altra parte e fare altri quattro o cinque anni, vi avrei risposto che siete assolutamente pazzi", ha detto Newey.

Ma poi ha spiegato di aver visto come il proprio padre "ha perso un po' il suo fascino" quando è andato in pensione alla stessa età di Newey.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ha anche tratto ispirazione - e consigli - dall'ex boss della F1 Bernie Ecclestone, ancora molto attivo nonostante i suoi 90 anni, e dal proprietario della IndyCar Roger Penske, che all'età di 87 anni è la figura più potente delle corse americane.

"Ho chiesto ad entrambi: 'Qual è il vostro segreto?'. Perché hanno continuato ad andare avanti, e per la loro età sono fenomenalmente agili mentalmente e fisicamente", ha rivelato Newey.

"Entrambi hanno detto che il cervello è come un muscolo, ha bisogno di esercizio e quindi bisogna continuare a farlo lavorare".

"Inoltre, è dall'età di otto o dieci anni che volevo lavorare nelle corse automobilistiche come progettista. Ho avuto la fortuna di realizzare questa ambizione, di ottenere il primo lavoro e di lavorare nelle corse da allora. Quindi ogni giorno è stato solo un bonus, davvero. Amo quello che faccio".

"Credo che mi prenderò un po' di vacanza. Al momento mi sento un po' stanco. Ma prima o poi probabilmente tornerò".

Newey ha espresso il proprio rammarico per il fatto che la notizia della sua partenza sia stata diffusa nel 30° anniversario dell'incidente mortale di Ayrton Senna a Imola, a bordo di una Williams progettata proprio da lui, ed è stato colto di sorpresa dalla portata della notizia.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Alexander Trienitz

"È stato un giorno molto difficile e sfortunato per l'uscita di quel comunicato stampa", ha detto Newey.

"Il Gran Premio di Miami in sé è stato strano, perché ero presente con una funzione di strategia, quindi sul muretto dei box, ma non ero coinvolto in nessuna delle decisioni ingegneristiche, né in nessuna delle riunioni ingegneristiche, in pratica venivo solo portato in giro per la stampa".

"Non ho mai pensato che sarebbe stata una notizia importante, a dire il vero non ci ho mai pensato. Il fatto che fosse su tutti i giornali, alla televisione e così via, è stato un po' uno shock".