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F1 | Nel 2027 niente doppia camera Mercedes? Ci sarà un sensore a misurare il rapporto di compressione
Finora l'informazione che non è stata ancora ufficializzata è rimasta molto sotto traccia, ma sembra che l'accordo per il prossimo anno sia stato raggiunto. La FIA vuole evitare soluzioni troppo spinte che possono costringere gli altri Costruttori a una costosa corsa al riarmo.
Franco Nugnes
Pubblicato: 3 nov 2026, 09:13
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Dettaglio tecnico Mercedes W17, Power Unit
Foto di: AG Photo
Non se n’è parlato molto, ma è stato raggiunto un accordo. L’anno prossimo non ci sarà più la doppia camera di combustione nel motore Mercedes e nemmeno il suo surrogato nella testa del 6 cilindri di Red Bull Powertrains. Un tema che ha tenuto banco per tutto l’inverno e che ha scatenato polemiche roventi si è man mano affievolito, ma non è passato in cavalleria.
Nel 2027, infatti, il rapporto di compressione dei motori di F1 verrà misurato da un sensore e non bisognerà più procedere alle verifiche con soluzioni alchimistiche, dopo che era stato deciso che la FIA procedesse ai controlli a “caldo” con l’olio portato a 130 gradi. Non avendo strumenti diagnostici per intervenire senza ustionarsi, i commissari federali erano costretti ad attendere che la testata sotto esame si raffreddasse prima di procedere alle misurazioni.
Non deve sorprendere, quindi, che non emergessero valori anomali, tanto più che era stata approvata una tolleranza che autorizzava un rapporto di compressione di 16,7 a 1.
Dal 2027, invece, con l’introduzione di un sensore in camera di scoppio sarà possibile misurare il rapporto di compressione in tempo reale. Di cosa stiamo parlando? Del rapporto matematico tra il volume massimo e il volume minimo della camera di combustione di un motore a scoppio. Il valore indica quante volte viene compressa la miscela di aria e di carburante all'interno del cilindro prima che avvenga la combustione.
La norma 2026 impone un rapporto di 16 a 1, mentre fino allo scorso i motori raggiungevano un valore di 18 a 1. La Mercedes ha studiato e sviluppato una soluzione che a freddo rispettava il vincolo normativo, ma che poi a caldo riusciva a ripristinare la condizione precedente traendone un vantaggio competitivo. Il regolamento tecnico, infatti, recitava che le verifiche si facevano a temperatura ambiente.
Logo FIA
Foto di: Alessio Morgese
Qualcuno, quindi, definito la soluzione della Stella geniale, altri l’avevano considerata un’idea illegale che andava bannata. La posizione della FIA, pur con molti tentennamenti, è stata che la doppia camera fosse a norma.
Per evitare che ci potesse essere una corsa al riarmo, però, è stato deciso di cambiare il sistema di verifica per il prossimo anno: con il sensore scomparirà anche la doppia camera, proprio come sparirà lo scarico soffiato della Ferrari. La Federazione Internazionale ha deciso di limitare le esasperazioni di certi concetti per evitare una escalation dei costi e delle prestazioni.
Chissà cosa bolle in pentola nelle factory delle squadre sempre così prolifiche nell’interpretare la lettura delle norme alla ricerca delle performance...
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