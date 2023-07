F1 | Motori 2026: Renault contro possibili modifiche alle regole

Nelle ultime settimane, alcuni produttori di motori hanno indicato che le regole dovrebbero essere riviste finché si è ancora in tempo, con particolare riferimento all'attuale equilibrio 50-50 tra motore a combustione e parte elettrica.

Christian Horner ha parlato in modo particolare a nome della Red Bull Powertrains, sostenendo che i piloti dovranno cambiare in rettilineo e che i team dovranno costruire vetture "Frankenstein".

Fred Vasseur della Ferrari, invece, ha dichiarato che la scuderia di Maranello è aperta alla discussione sulle modifiche, aggiungendo che un cambiamento del 5% nella ripartizione elettrica/ICE potrebbe fare una grande differenza.

Insiste inoltre sul fatto che sono necessarie maggiori informazioni sui regolamenti del telaio prima di prendere qualsiasi decisione.

Tuttavia, Szafnauer ha spiegato che la Renault è soddisfatta delle regole originariamente concordate.

"Parlando con i responsabili dei propulsori, vogliamo mantenere le cose come stanno", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di parlare dei motori del 2026.

"Ora, io non seguo a fondo la questione, non sono stato coinvolto nelle trattative e nei motivi, ma ho fatto loro queste domande. E sì, siamo felici di mantenere le cose come stanno. Quindi immagino che sarà improbabile che venga cambiato".

Szafnauer ha minimizzato il riferimento di Horner alle auto "Frankenstein".

"Non siamo ancora arrivati a questo punto", ha detto. "Non l'abbiamo ancora stabilito. Spero che non si tratti di un pacchetto Frankenstein".

Esteban Ocon, Alpine A523, arrives on the grid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ricordo di aver partecipato a tutte le riunioni per definire i regolamenti attuali e tutti, me compreso, dicevano che le gare sarebbero state orribili, che le auto sarebbero state tutte uguali, che non sarebbe stata più la F1 e così via".

"Ma non è andata così. Quindi è difficile prevedere il futuro, soprattutto quando i regolamenti dei telai non sono ancora stati definiti. Quindi speriamo di arrivarci".

Horner ha suggerito che la Red Bull è più preoccupata per il 2026 rispetto ad alcuni rivali perché l'azienda è più avanti nello sviluppo e ha quindi scoperto prima le insidie.

Szafnauer è scettico sull'affermazione che la Red Bull sia più all'avanguardia, pur riconoscendo che è impossibile sapere fino a che punto gli altri siano arrivati con la loro ricerca e sviluppo.

"È una di quelle cose per cui bisogna avere informazioni perfette per poterle confrontare", ha dichiarato. "E io non ce l'ho. So dove siamo. Non so dove siano gli altri".

"In passato ho lavorato per altri produttori di motori. Quindi posso solo immaginare cosa abbia già fatto la Honda, una volta deciso di partecipare. Quindi sarei sorpreso della Red Bull".