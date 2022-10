F1 | Morte Mateschitz, Horner: "Un uomo che ha ispirato molto"

Carica lettore audio

Proprio quando i motori ibridi delle Formula 1 stavano per essere accesi in vista delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, il paddock di Austin è stato letteralmente gelato da una notizia terribile: la morte del proprietario della Red Bull, Dietrich Mateschitz.

L'imprenditore austriaco, che negli anni ha creato un impero partito dalle bevande energetiche e sconfinato poi in tanti altri ambiti, non ultimo lo sport, è deceduto oggi all'età di 78 anni dopo una breve malattia che lo ha rapidamente spento.

A pochi minuti dalla notizia del decesso di Mateschitz, Christian Horner ha rilasciato a Motorsport.com parole importanti e di ricordo nei confronti del padrone del team. Un visionario che ha sempre rifiutato l'impossibile.

"Abbiamo appreso con disperata tristezza la notizia della scomparsa di Dietrich", ha dichiarato il team principal britannico. "È un uomo straordinario, per quello che ha fatto per tanti, non solo in Formula 1, ma anche nel business Red Bull, nel mondo Red Bull, in tutte le piattaforme sportive. È stato un uomo che ha ispirato molto. È lui il motivo per cui siamo qui. La sua passione per la Formula 1 e la sua visione sono il motivo per cui ha due squadre nella pit lane della Formula 1".

"Era sempre entusiasta, incoraggiante, e la sua visione è stata la ragione per la quale ha avuto la possibilità di avere due squadre. È sempre stato entusiasta, incoraggiante, solidale, nei giorni belli e in quelli brutti. Molti gli devono molto".

Il vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggia con Dietrich Mateschitz, CEO e fondatore della Red Bull, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Dr Helmut Marko, Consulente Red Bull Motorsport e il team Photo by: Manuel Goria / Motorsport Images

"Mi sento privilegiato per averlo conosciuto e credo che ora tutta la squadra, nonostante lo shock, farà esattamente quello che avrebbe voluto, cioè andare là fuori e con le sue auto fare il meglio che possiamo e cercare di chiudere questo campionato costruttori. È importante riconoscere tutto ciò che ha contribuito a questo sport, non solo a questo, ma anche ad altro".

Horner ha poi parlato in maniera più compiuta di cosa Mateschitz abbia fatto per lui, di quanto abbia supportato lui e il team non solo nei momenti trionfali, ma anche - se non soprattutto - in quelli più complessi.

"È una fonte di ispirazione. Mi ha dato una possibilità da giovane, mi ha sostenuto. E ha ispirato tanti altri. Ha dato un'opportunità a tante persone. Ti incoraggiava a pensare che nulla è impossibile, che nulla è insuperabile e a seguire i tuoi sogni. Era un fan della Formula 1".

"Era molto orgoglioso di tutto ciò che faceva. Era molto orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto. La cosa più importante ora è che vorrebbe vederci scendere in pista e dare il massimo, e noi oggi lo faremo per lui", ha concluso Horner.