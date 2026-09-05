F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione
Russell al top nelle Libere 3 del GP d'Italia, con Antonelli che ha provato la scia nel primo settore in vista delle Qualifiche. Ferrari bene con Hamilton, mentre Leclerc chiude sesto. Grosso rischio tra Verstappen e Hamilton, i quali si sono scambiati manovre al limite dopo uno screzio tra la Parabolica e la Prima Variante.
George Russell, Mercedes
Foto di: Manuel Eletto / Getty Images
Mercedes era attesa a Monza come grande favorita e nel terzo e ultimo turno di prove libere ha confermato la sua superiorità firmando il miglior tempo che spiega bene il potenziale delle W17 sulla veloce pista brianzola.
George Russell ha firmato il miglior tempo in 1'22"219, colto a 5 minuti dal termine del turno con gomme Soft. Il britannico ha colto questo tempo senza la scia di Andrea Kimi Antonelli, ma la strategia in vista delle qualifiche è stata provata.
A metà del turno, Antonelli ha dato la scia a Russell nel primo settore, ossia dove le monoposto sono ad ali chiuse (straight mode disattivata) per cercare di dare una mano più concreta a Russell. Resta da vedere se anche in qualifica vedremo una situazione simile o se, invece, il management di Mercedes deciderà di chiedere a Kimi di dare la scia in un punto differente della pista.
In tutto questo, Antonelli ha completato la sessione al quarto posto, staccato di 361 millesimi da Russell e di 11 millesimi dal pilota che lo ha preceduto. Tra le due W17 ci sono 2 monoposto. La prima di queste è la Ferrari di Lewis Hamilton.
Il 7 volte campione del mondo si era lamentato ieri di mancanza di velocità in rettlineo. Sembra che questi problemi siano stati risolti o, quanto meno, attenuati rispetto alle libere di ieri. Stesso discorso che può essere fatto per Max Verstappen, terzo a tre decimi e mezzo da Russell al volante della prima Red Bull.
Il team di Milton Keynes ha lavorato molto per cambiare il bilanciamento della RB22 numero 3 e cambiare le cose rispetto a ieri. Da segnalare il duello rusticano tra Verstappen e Hamilton al termine della sessione, con i due che si sono dati fastidio dalla Parabolica alla Roggia. Solo per pochi millimetri i due non sono entrati in collisione.
Chiude la Top 5 Lando Norris con la prima McLaren. Le MCL40 continuano a faticare sul tracciato di Monza, considerando anche l'ottavo tempo di Oscar Piastri a oltre mezzo secondo da Russell. Non ha brillato nemmeno Charles Leclerc, sesto a 489 millesimi di secondo dal tempo di riferimento della sessione, mentre ha sorpreso ancora Arvid Lindblad, settimo con la prima Racing Bulls in classifica.
Completano la Top 10 le due Alpine con Pierre Gasly nono davanti a Franco Colapinto, decimo. Si preannuncia un bel duello con Audi, perché oggi Nico Hulkenberg ha chiuso 11esimo ad appena 25 millesimi dalla Top 10.
Liam Lawson ha trovato più difficoltà rispetto a Zandvoort. Oggi il neozelandese non è andato oltre il 12esimo posto davanti alla seconda Audi, quella di Gabriel Bortoleto, e alla prima Haas, la VF-26 di Oliver Bearman. Ricordiamo che il britannico può contare sulla power unit dotata di aggiornamenti ADUO2, mentre Esteban Ocon (17esimo) in questo fine settimana non potrà usufruirne.
Yuki Tsunoda è 15esimo con la seconda Racing Bulls davanti alle due Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre Fernando Alonso e le Aston Martin sono tornati a lottare solo con le Cadillac. In una pista dove la power unit conta, le AMR26 sono a pochi millesimi dalle MAC-26. Alonso si è messo dietro Valtteri Bottas e Sergio Perez, ma Lance Stroll è ultimo e continua a non dimostrare di poter sfruttare una vettura che, per quanto sia destinata a soffrire in questo fine settimana, è migliorata in modo esponenziale rispetto alla prima metà della stagione.
FP3
|Cla
|Pilota
|#
|Telaio
|Motore
|Giri
|Tempo
|Distacco
|Gomme
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
1'22.219
|S
|253.649
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.226
1'22.445
|0.226
|S
|252.954
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.350
1'22.569
|0.124
|S
|252.574
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.361
1'22.580
|0.011
|S
|252.540
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.406
1'22.625
|0.045
|S
|252.403
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.489
1'22.708
|0.083
|S
|252.149
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.505
1'22.724
|0.016
|S
|252.100
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.554
1'22.773
|0.049
|S
|251.951
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|24
|
+0.679
1'22.898
|0.125
|S
|251.571
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+0.882
1'23.101
|0.203
|S
|250.957
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+0.907
1'23.126
|0.025
|S
|250.881
|12
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.984
1'23.203
|0.077
|S
|250.649
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|21
|
+1.079
1'23.298
|0.095
|S
|250.363
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|23
|
+1.366
1'23.585
|0.287
|S
|249.504
|15
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.598
1'23.817
|0.232
|S
|248.813
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|28
|
+1.656
1'23.875
|0.058
|S
|248.641
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.801
1'24.020
|0.145
|S
|248.212
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
+2.218
1'24.437
|0.417
|S
|246.986
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.700
1'24.919
|0.482
|S
|245.584
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+2.785
1'25.004
|0.085
|S
|245.339
|21
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+2.812
1'25.031
|0.027
|S
|245.261
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+3.336
1'25.555
|0.524
|S
|243.758
|Guarda i risultati completi
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