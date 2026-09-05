Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Formula SAE | La competizione che valorizza la creatività dei futuri ingegneri

Formula SAE Italia
Formula SAE Italia
Formula SAE | La competizione che valorizza la creatività dei futuri ingegneri

F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione

F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

F1 | Il Gran Premio d'Italia corre anche sui francobolli

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Il Gran Premio d'Italia corre anche sui francobolli

F1 | McLaren: a Monza la MCL40 funziona "al contrario" e non solo per l'ala, ma non si dà per vinta

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | McLaren: a Monza la MCL40 funziona "al contrario" e non solo per l'ala, ma non si dà per vinta

F1 | Haas: Bearman sorride col V6 Ferrari ADUO2, ma ci sono anche pance, fondo e roll hoop nuovi

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Haas: Bearman sorride col V6 Ferrari ADUO2, ma ci sono anche pance, fondo e roll hoop nuovi

F1 | Red Bull, a Monza torna l'incubo di Zandvoort: riecco lo stesso problema di bilanciamento visto in Olanda

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Red Bull, a Monza torna l'incubo di Zandvoort: riecco lo stesso problema di bilanciamento visto in Olanda

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 3

Formula 1
Formula 1
Italia
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 3
Prove Libere
Formula 1 Italia

F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione

Russell al top nelle Libere 3 del GP d'Italia, con Antonelli che ha provato la scia nel primo settore in vista delle Qualifiche. Ferrari bene con Hamilton, mentre Leclerc chiude sesto. Grosso rischio tra Verstappen e Hamilton, i quali si sono scambiati manovre al limite dopo uno screzio tra la Parabolica e la Prima Variante.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Mercedes era attesa a Monza come grande favorita e nel terzo e ultimo turno di prove libere ha confermato la sua superiorità firmando il miglior tempo che spiega bene il potenziale delle W17 sulla veloce pista brianzola.

George Russell ha firmato il miglior tempo in 1'22"219, colto a 5 minuti dal termine del turno con gomme Soft. Il britannico ha colto questo tempo senza la scia di Andrea Kimi Antonelli, ma la strategia in vista delle qualifiche è stata provata.

A metà del turno, Antonelli ha dato la scia a Russell nel primo settore, ossia dove le monoposto sono ad ali chiuse (straight mode disattivata) per cercare di dare una mano più concreta a Russell. Resta da vedere se anche in qualifica vedremo una situazione simile o se, invece, il management di Mercedes deciderà di chiedere a Kimi di dare la scia in un punto differente della pista.

In tutto questo, Antonelli ha completato la sessione al quarto posto, staccato di 361 millesimi da Russell e di 11 millesimi dal pilota che lo ha preceduto. Tra le due W17 ci sono 2 monoposto. La prima di queste è la Ferrari di Lewis Hamilton.

Il 7 volte campione del mondo si era lamentato ieri di mancanza di velocità in rettlineo. Sembra che questi problemi siano stati risolti o, quanto meno, attenuati rispetto alle libere di ieri. Stesso discorso che può essere fatto per Max Verstappen, terzo a tre decimi e mezzo da Russell al volante della prima Red Bull.

Il team di Milton Keynes ha lavorato molto per cambiare il bilanciamento della RB22 numero 3 e cambiare le cose rispetto a ieri. Da segnalare il duello rusticano tra Verstappen e Hamilton al termine della sessione, con i due che si sono dati fastidio dalla Parabolica alla Roggia. Solo per pochi millimetri i due non sono entrati in collisione. 

Chiude la Top 5 Lando Norris con la prima McLaren. Le MCL40 continuano a faticare sul tracciato di Monza, considerando anche l'ottavo tempo di Oscar Piastri a oltre mezzo secondo da Russell. Non ha brillato nemmeno Charles Leclerc, sesto a 489 millesimi di secondo dal tempo di riferimento della sessione, mentre ha sorpreso ancora Arvid Lindblad, settimo con la prima Racing Bulls in classifica.

Completano la Top 10 le due Alpine con Pierre Gasly nono davanti a Franco Colapinto, decimo. Si preannuncia un bel duello con Audi, perché oggi Nico Hulkenberg ha chiuso 11esimo ad appena 25 millesimi dalla Top 10. 

Liam Lawson ha trovato più difficoltà rispetto a Zandvoort. Oggi il neozelandese non è andato oltre il 12esimo posto davanti alla seconda Audi, quella di Gabriel Bortoleto, e alla prima Haas, la VF-26 di Oliver Bearman. Ricordiamo che il britannico può contare sulla power unit dotata di aggiornamenti ADUO2, mentre Esteban Ocon (17esimo) in questo fine settimana non potrà usufruirne.

Yuki Tsunoda è 15esimo con la seconda Racing Bulls davanti alle due Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre Fernando Alonso e le Aston Martin sono tornati a lottare solo con le Cadillac. In una pista dove la power unit conta, le AMR26 sono a pochi millesimi dalle MAC-26. Alonso si è messo dietro Valtteri Bottas e Sergio Perez, ma Lance Stroll è ultimo e continua a non dimostrare di poter sfruttare una vettura che, per quanto sia destinata a soffrire in questo fine settimana, è migliorata in modo esponenziale rispetto alla prima metà della stagione.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'22.219

   S 253.649
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.226

1'22.445

 0.226 S 252.954
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+0.350

1'22.569

 0.124 S 252.574
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.361

1'22.580

 0.011 S 252.540
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.406

1'22.625

 0.045 S 252.403
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.489

1'22.708

 0.083 S 252.149
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+0.505

1'22.724

 0.016 S 252.100
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.554

1'22.773

 0.049 S 251.951
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+0.679

1'22.898

 0.125 S 251.571
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+0.882

1'23.101

 0.203 S 250.957
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+0.907

1'23.126

 0.025 S 250.881
12 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 23

+0.984

1'23.203

 0.077 S 250.649
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.079

1'23.298

 0.095 S 250.363
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23

+1.366

1'23.585

 0.287 S 249.504
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 16

+1.598

1'23.817

 0.232 S 248.813
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 28

+1.656

1'23.875

 0.058 S 248.641
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+1.801

1'24.020

 0.145 S 248.212
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+2.218

1'24.437

 0.417 S 246.986
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 20

+2.700

1'24.919

 0.482 S 245.584
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 20

+2.785

1'25.004

 0.085 S 245.339
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 20

+2.812

1'25.031

 0.027 S 245.261
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+3.336

1'25.555

 0.524 S 243.758
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

F1 | Red Bull, a Monza torna l'incubo di Zandvoort: riecco lo stesso problema di bilanciamento visto in Olanda

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Red Bull, a Monza torna l'incubo di Zandvoort: riecco lo stesso problema di bilanciamento visto in Olanda

F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Hamilton: "Il motore è un miglioramento, però la velocità in rettilineo è un problema non da poco"

Ultime notizie

Formula SAE | La competizione che valorizza la creatività dei futuri ingegneri

Formula SAE Italia
FSAE Formula SAE Italia
Formula SAE | La competizione che valorizza la creatività dei futuri ingegneri

F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 3: Mercedes alza la voce con Russell. Hamilton porta la Ferrari in seconda posizione

F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 3

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 3