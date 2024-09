F1 | Monza, Libere 3: due Mercedes davanti a Leclerc, poi le due McLaren

Prepariamoci a una battaglia per la pole position straordinaria: cinque piloti sono racchiusi in 145 millesimi alla conclusione della terza sessione di prove libere del GP d'Italia. Davanti a tutti ci sono le due Mercedes con Lewis Hamilton capace di cogliere un 1'20"117 con le gomme soft che è già migliore di un decimo rispetto alla pole dello scorso anno.

Il sette volte campione del mondo ha svettato con una W15 dotata di un'ala anteriore leggermente più carica di quella di George Russell che ha chiuso il turno a 93 millesimi dal compagno di squadra. George ha patito il surriscaldamento del sedile, proprio come gli era successo ieri e lo stesso guaio molto fastidioso aveva infastidito anche Lewis.

La Ferrari è terza con Charles Leclerc che ha ottenuto la sua migliore prestazione in 1'20"226, con un distacco di un decimino dalle frecce nero argento. L'aspetto interessante è che il monegasco ha centrato il suo miglior tempo alla conclusione del nono giro con un treno di gomme rosse, segno che non abbiamo visto il vero limite della SF-24 che schiera il nuovo fondo e un pacchetto aerodinamico da basso carico che è stato pensato appositamente per Monza.

Carlos Sainz è solo sesto e il suo distacco di 356 millesimi testimonia la difficoltà dello spagnolo che non ha trovato un giro pulito per esprimere il suo potenziale. Le McLaren sono quarta e quinta con Oscar Piastri che precede Lando Norris di 10 millesimi. L'australiano è in gran forma, ma deve ancora mettersi a posto all'uscita della Roggia dove puntualmente finisce largo.

Sulle MCL38 è stata provata l'ala anteriore trimmata, ma alla fine la squadra di Woking ha preferito tornare alla soluzione più carica sperimentata ieri. Se i primi cinque sono molto raccolti e in grado di puntare alla posizione al palo, non si può dire altrettanto della Red Bull sempre più alle prese con una crisi tecnica.

La RB20 oggi ha utilizzato un'ala posteriore con il flow viz che rendeva ancora più visibile il taglio del flap mobile nelle caratteristiche onde che identificano questa soluzione. Verstappen è a due decimi e mezzo dalla vetta: l'olandese ha manifestato la sua insofferenza per una Red Bull che non sembra seguire la linea dello sviluppo degli avversari.

Nel team di Milton Keynes non si sono limitati a fare delle prove di setup, visto che hanno aumentato la zavorra che è possibile introdurre nel profilo principale dell'ala anteriore. Sergio Perez, alle prese con molti esperimenti, ha chiuso solo 18esimo, confermando quanto sia ostica la RB20 nel cercare un buon bilanciamento.

La sorpresa di questa sessione è la Williams, velocissima nel T1 con entrambe le FW46: se il piazzamento di Alxander Albon, ottavo, non stupisce, certamente crea curiosità e attenzione Franco Colapinto nono al suo debutto con il team di Grove come pilota titolare. L'argentino non ha commesso errori arrivando a tre decimi dal più esperto compagno di squadra.

Buona la prestazione di Nico Hulkenberg decimo con la Haas, mentre Kevin Magnussen è 16esimo: non è riuscito a rientrare ai box con i suoi mezzi perché gli ingegneri via radio gli avevano detto di accostare la VF-24 a causa di un problema meccanico.

Fernando Alonso è 11esimo con l'Aston Martin che non ha trovato l'efficienza che sperava. Lo spagnolo ha fatto meglio di Lance Stroll solo 15esimo. Dietro alla verdona dell'asturiano spuntano le due Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, poco avanti all'Alpine di Pierre Gasly, mentre il rinunciatario Esteban Ocon è 17esimo.

Chiude la lista dei tempi la Sauber con Valtteri Bottas 19esimo e Guanyu Zhou ormai condannato al ruolo di ultimo dopo l'uscita dal Circus di Logan Sargeant.