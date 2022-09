F1 | Monza, Libere 2: Sainz precede la Red Bull di Verstappen

Carica lettore audio

Max Verstappen è finito nel... panino delle due Ferrari. Carlos Sainz con la F1-75 dotata del motore fresco è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia. L'olandese non ha più avuto i problemi che lo hanno rallentato nel primo turno ma il campione del mondo con la Red Bull RB18 non è riuscito a scavalcare le rossa del madrileno apparsa in gran forma davanti al pubblico di casa.

Sainz nella simulazione da qualifica ha fissato un 1'21"664 con le gomme soft: la Ferrari è stata configurata con il fondo più recente, l'ala scarica e la beam wing unica. La rossa, dopo aver sofferto la scarsa aderenza in Ungheria, Belgio e Olanda, sembra aver trovato il grip necessario per cercare di sfidare la Red Bull anche con profili molto scarichi che permettono alla rossa di trovare le necessarie velocità massime.

Va detto che il team di Milton Keynes per il momento ha rinunciato all'ala posteriore con il flap mobile tagliato dopo lo sfarfallamento del profilo a DRS aperto. La Ferrari, quindi, è riuscita a reggere il passo della RB18 nel momento in cui la Red Bull ha dovuto fare a meno della soluzione più spinta. Verstappen è arrivato a 13 millesimi dal tempo di Sainz, ma l'olandese è stato il più veloce e costante nel mini long run. La sensazione è che Max, anche con una penalizzazione di cinque posizioni in griglia, possa ambire al successo perché la Red Bull non accenna ad avere cali di prestazione con il trascorrere dei giri.

La rossa non è lontana, ma non regge quell'andatura: il grande passo avanti rispetto alle ultime gare è che la F1-75 sembra aver ritrovato alcune doti che sembravano perdute come la trazione in uscita dalle curve.

Charles Leclerc è terzo a 50 millesimi da Verstappen: il monegasco non ha spinto troppo nel giro secco, mentre il monegasco è parso molto a suo agio nel passo gara. Insomma la Ferrari non si vuole limitare a fare del "cinema" a Monza per conquistare la pole, considerando tutte le penalizzazioni che sono già previste (Verstappen, Hamilton, Sainz, Perez, Bottas, Schumacher e Tsunoda), ma sta lavorando per trovare un risultato consistente per quando si assegnano i punti.

I primi tre fanno una grande differenza, gli altri sono lontani, considerato che Sergio Perez non è andato oltre la sesta piazza a sei decimi dal compagno di squadra. La quarta posizione è appannaggio di Lando Norris con la McLaren: l'inglese è contento dei sei decimi dalla rossa, perché si è issato davanti alle Mercedes. Nel team di Woking si sono ripristinati i soliti valori: con un Lando quarto c'è un Daniel Ricciardo che non va oltre l'11esimo posto.

Le Mercedes hanno dovuto alzare le W13 a causa del bottoming e hanno perso carico (si è visto un po' di porpoising anche sulle Ferrari), per cui entrambi i due piloti hanno scelto di aumentare il carico posteriore aggiungendo un nolder all'ala scarica.

George Russell è quinto a sette decimi, mentre Lewis Hamilton è settimo a otto decimi, con Perez fra i due. Poi c'è un'altro strappo con la terza fascia: le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso pagano un gap di un secondo, davanti alla Williams di Alexander Albon capace di stare nella top 10.

Guanyu Zhou chiude davanti a Valtteri Bottas nel derby Alfa Romeo: il cinese, 12esimo, si merita il rinnovo che potrebbe arrivare nel weekend. In difficoltà le AlphaTauri con Pierre Gasly 14esimo di un filo davanti a Yuki Tsunoda. Il giapponese, che cambia il motore dovendo comunque lasciare dieci posizioni al via per la reprimenda di Zandvoort, non sta capito: anche oggi non ha rispettato una bandiera gialla. Così non va bene...

Nel gioco delle coppie si segnala Kevin Magnussen 16esimo con la Haas mentre Mick Schumacher è ultimo: il tedesco ha girato solo mezz'ora per l'ennesima perdita di potenza della power unit Ferrari. Mick ha dovuto parcheggiare la sua VF-22 verso la prima di Lesmo e ha causato la bandiera rossa necessaria a spostare la sua monoposto.

L'Aston Martin ha portato un'ala scarichissima per cercare un po' di velocità, ma Sebastian Vettel e Lance Stroll si sono accontentati di stare poco avanti alla Williams di Nicholas Latifi. La AMR22 si metterà in mostra in gara, magari beneficiando di tutte le retrocessioni che sono in programma.