F1, Monza, Libere 2: brutto crash di Sainz con la Ferrari!

Il motore sostituito da Charles Leclerc (il monegasco è dovuto tornare all'unità 1 del Bahrain dopo il problema all'impianto di lubrificazione emerso ieri in qualifica) e poi il botto di Carlos Sainz a metà della seconda sessione di prove libere del GP d'Italia, testimoniano come il weekend della Ferrari a Monza sia tutto in salita.

Lo spagnolo ha causato l'esposizione della bandiera rossa a metà del turno a causa di un brutto crash alla Variante Ascari: Carlos è salito con l'anteriore sinistra sul cordolo interno e ha perso la vettura in sovrasterzo andando a sbattere violentemente contro il muro interno con l'anteriore.

Il pilota è uscito incolume, mentre la SF21 dovrà essere riparata: la struttura deformabile del muso ha assorbito parzialmente l'impatto, ma nel crash si sono rotte le sospensioni delle ruote anteriori per cui i meccanici saranno costretti a un super lavoro per ripristinare la vettura in vista della garetta del pomeriggio sisto che non ci sono, per fortuna, danni al telaio.

Sainz ha urtato nelle libere del sabato proprio come a Zandvoort la scorsa settimana: non è un momento troppo favorevole per il madrileno piuttosto incline agli incidenti con una SF21 che sembra poco confidente nella guida. Preoccupazione anche per Charles Leclerc che a cinque minuti dalla fine ha deciso di rientrare ai box, interrompendo il lavoro che stava facendo per un problema che non ha voluto rivelare via radio.

Il sussulto allo spettacolo lo ha dato la Ferrari, ma la seconda sessione di prove libere di un weekend con la Sprint Qualifying è molto poco indicativa per gli appassionati, di più per gli ingegneri. Le monoposto sono in regime di parco chiuso dall'inizio delle qualifiche di ieri, per cui i tecnici lavorano esclusivamente sui carichi di benzina e la durata delle gomme per definire le mescole e le strategie di gara, tenendo conto che a Monza tutti convergono su un solo pit stop.

E allora il turno del sabato mattina del GP d'Italia ha perso quasi tutto il suo fascino perché le squadre hanno diviso il lavoro per preparare chi la garetta del pomeriggio e chi il GP di domani.

La Mercedes è stata la più veloce con Lewis Hamilton capace di un tempo di 1'23"246 davanti a Valtteri Bottas: l'epta campione si è dedicato alla gomma soft, prima di passare alla hard, mentre il finlandese, staccato di due decimi, è partito con le medie per poi andare sulle bianche.

Nella prima metà del turno il team di Brackley ha lavorato per il GP domenicale e poi per la garetta di oggi, mentre la Red Bull terza con Max Verstappen e quarta con Sergio Perez, ha avuto un approccio rovesciato come a Silverstone. Max è a quattro decimi dalle frecce nere dando la sensazione di non poter sfidare Hamilton.

Bene le due Alpine quinta con Esteban Ocon e ottava con Fernando Alonso. Fra le due monoposto di Enstone si sono inserite le due Alfa Romeo di Robert Kubica e Antonio Giovinazzi. Charles Leclerc 11esimo, invece, fa da prosciutto nel panino delle McLaren con Lando Norris davanti a Daniel Ricciardo.