F1 | Monza, Libere 1: Verstappen si... carica, ma la Ferrari c'è

Il solito Max Verstappen, ma dietro la Red Bull dell'olandese spunta la Ferrari. La prima sessione di prove libere del GP d'Italia ci offre un anticipo della sfida che i tifosi del Cavallino si aspettano dalla gara di casa della Rossa che, una volta tanto, non ha fatto proclami, ma ha preparato con cura l'appuntamento nel Tempio della Velocità: tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz dispongono di una power unit fresca, la quarta e ultima unità stagionale, abbinata ad un assetto aerodinamico particolarmente scarico.

Verstappen è stato il più veloce con la RB19: con la mescola hard ha girato in 1'22"657, facendo meglio solo di 46 millesimi della SF-23 di Carlos Sainz. L'olandese ha scelto un'ala posteriore molto carica per Monza e ha mostrato una durata invidiabile della gomma bianca nel long run che il campione del mondo ha svolto. Max ha girato con una configurazione alare più resistente di quella di Sergio Perez, terzo a 177 millesimi dal suo capitano. Il messicano, infatti, ha utilizzat un flap mobile tagliato nel bordo d'uscita che gli permettevano velocità massime più alte, ma con un degrado di gomme leggermente superiore. I tecnici di Milton Keynes adesso faranno le loro valutazioni su quale assetto puntare.

Red Bull, Ferrari e Mercedes hanno dedicato la sessione solo alle gomme hard, perché il GP d'Italia concede ai team solo 11 treni rispetto al soliti 13, perché le qualifiche saranno scandite dall'uso obbligatorio delle tre mescola: Q1, hard; Q2, media; Q3, soft. E nessuno vuole andare incontro a sorprese. La Ferrari ha mostrato buone carte con Carlos Sainz che ha colto un agevole 1'22"703 con la rossa più scarica (lo spagnolo ha un elemento della beam wing, mentre Charles ha usato la doppia), mentre il monegasco ha pagato un distacco di 309 millesimi da Verstappen. Il primo turno è servito a prendere confidenza con lo Stradale che è pista da carico minimo: i tecnici hanno cercato di abbassare al massimo l'altezza delle monoposto e non deve sorprendere se su diverse vetture è riapparso il porpoising. Soffre la Mercedes in particolare, ma anche la Ferrari non è indenne.

I due ferraristi hanno lavorato anche dandosi la scia, pensando alle qualifiche di domani. La Scuderia offre delle sensazioni positive ai suoi tifosi: la delusione di Zandvoort dovrebbe essere annullata, c'è una rossa che sembra la prima sfidante della Red Bull, con la Mercedes vicina.

La Stella, che ha rinnovato il contratto dei piloti fino al 2025, si è un po' coperta cercando di analizzare in modo approfondito lo sfruttamento delle gomme: George Russell è quinto a mezzo secondo dalla vetta, con Fernando Alonso attaccato con l'Aston Martin ma dotato di gomme medie. Lewis Hamilton è solo ottavo ma è solo a un decimo dal suo compagno di squadra. Fra le due frecce nere si è infilato Lando Norris con la migliore McLaren dotata di scarpe rosse: l'inglese aveva un'ala trimmata, mentre Oscar Piastri ha portato al debutto l'ala da carico minimo che ha fatto il suo debutto qui. L'australiano è solo 11esimo, ma ha patito la macchina forse troppo scarica. La soluzione di Lando forze rappresenta il miglior compromesso.

Molto positiva la prestazione di Yuki Tsunoda che riporta l'AlphaTauri nelle posizioni nobili davanti alla Williams di Alexander Albon che chiude la top 10. La FW45 conferma la sua buona forma perché Logan Sargeant bussa in 12esima posizione, seguito da Liam Lawson finalmente in grado di effettuare un weekend di GP completo: il ragazzo neozelandese se l'è cavata più che egregiamente, dando una conferma del buon approccio alla F1 iniziato a sorpresa a Zandvoort.

Non ha impressionato l'Alpine con Pierre Gasly 14esimo e Esteban Ocon solo 17esimo: la A523 non sembra a suo agio sui rettilinei di Monza. Valtteri Bottas ha messo l'Alfa Romeo in 15esima piazza, mentre Guanyu Zhou è ultimo: i due piloti di Hinwil hanno dovuto saltare i primi 20 minutiel turno a causa di un problema elettronico che ha imposto un restore del software.

Nico Hulkenberg ha portato la Haas in 16esima posizione, con Kevin Magnussen appena 19esimo. L'Aston Martin ha fatto girare Felipe Drugovich, campione di F2 uscente e terzo pilota di Silverstone, al posto di Lance Stroll: il brasiliano lascia quasi un secondo ad Alonso, ma la squadra lo ha usato come "cavia" per preparare il weekend, senza offrirgli la possibilità di mostrare il suo vero potenziale. Così le sessione dei rookie non servono a niente...