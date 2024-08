F1 | Monza, Libere 1: Verstappen davanti a Leclerc. Sbatte Antonelli

E' durato dieci minuti il debutto di Kimi Antonelli in Formula 1 nel primo turno di prove libere del GP d'Italia. Il giovane bolognese alla prima uscita sulla Mercedes lasciata libera da George Russell è diventato subito protagonista: al primo giro cronometrato, subito con le gomme soft, si è portato in testa alla classifica dei tempi con un 1'23"955 che ha impressionato. Nel corso del quinto giro, dopo un secondo intertempo record, Antonelli ha perso la W15 all'ingresso della curva Parabolica: il ragazzo deve aver forzato l'ingresso in curva e ha perso la freccia nero argento nel posteriore andando in testacoda.

La macchina ormai senza controllo si è schiantata lateralmente contro le barriere: Kimi è uscito con i suoi mezzi dall'abitacolo del tutto incolume, ma è stato caricato dalla medical car per i previsti controlli di routine. Il ragazzo si è subito scusato dell'errore, senza che ci siano stati dei rimbrotti di Toto Wolff che ieri aveva invitato la stampa italiana a non essere indulgente con il suo pupillo. Hanno evitato l'incidente anche l'altro debuttante con la Williams, Franco Colapinto, e Carlos Sainz che hanno perso la loro monoposto prima di arrivare in corda e sono riusciti a riprenderla, limitando l'esperienza a un dritto e non a un botto.

Il crash di Antonelli ha complicato il programma di lavoro della Stella, perché Kimi disponeva del nuovo fondo, mentre Lewis Hamilton aveva quello vecchio. L'idea della squadra di Brackley era quella di fare un test comparativo che, invece, è saltato. L'errore è stato grave, ma la squadra ci ha tenuto a far sapere subito che c'è un fondo nuovo di scorta per cui il weekend non sarà condizionato da questo incidente. Nel secondo turno toccherà a Hamilton usare il nuovo fondo per cui alla fine potrà fare una comparazione fra le due diverse soluzioni.

C'era molta aspettativa su Antonelli e in attesa dell'ufficializzazione del suo ruolo da pilota titolare nel 2025 al fianco di Russell, il debutto col botto ha fatto molto discutere. Il ragazzo si è presentato con grande personalità e l'incidente non dovrebbe lasciare traccia, anche se il grave errore non si cancella.

Lasciamo Kimi e analizziamo la sessione: la novità è vedere Max Verstappen al comando con la Red Bull. Il tre volte campione del mondo con la mescola soft è arrivato a 1'21"676, un tempo che è già un secondo più rapido della FP1 dello scorso anno. Il nuovo asfalto con più grip e l'Ascari rivista sono i motivi di questa prestazione impressionante.

L'olandese ha utilizzato l'ala posteriore trimmata e il fondo Frankenstein, vale a dire quello di inizio stagione con pochi aggiornamenti: il tre volte campione ha cercato solo il giro secco senza lavorare per il long run. Dietro alla RB20 c'è la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco con la SF-24 forse troppo scarica ha trovato la rossa nervosa, troppo tendente al sovrasterzo. Il distacco di 228 millesimi dalla Red Bull è certamente frutto di questa mancanza di bilanciamento, ma la rossa ha iniziato davanti alla McLaren di Lando Norris.

L'inglese con 1'21"917 è a 13 millesimi da Leclerc, ma l'approccio della McLaren è stato graduale: Lando ha cominciato a lavorare con l'ala anteriore più carica, non tagliata che è rimasta nel box. Il team di Andrea Stella vuole evitare rischi, tant'è che Oscar Piastri con la seconda MCL38 è solo sesto a tre decimi dal compagno di squadra. L'australiano ha effettuato anche delle prove aerodinamiche con il flow viz.

Carlos Sainz è quarto con l'altra Ferrari: lo spagnolo lascia un paio di decimi da Charles, ma lo spagnolo sembra più contento della base della rossa. La SF-24 sembra sulla strada giusta, ma è da trovare il giusto valore di carico, tenuto conto che la pista con più grip andrà migliorando.

Sorprendente la quinta piazza di Valtteri Bottas con la Sauber: il finlandese ha sfruttato subito la nuova ala scarica per cercare le velocità sul dritto. Non ha impressionato Lewis Hamilton settimo con la Mercedes.Il sette volte campione del mondo si lamenta di un retrotreno nervoso (è finito largo alla seconda di Lesmo, ma se l'è cavata alla grande).

La W15 è braccata dalla Williams di Alexander Albon: le due vetture a Motore Mercedes sono separate solo da 6 millesimi, mentre Sergio Perez con la Red Bull dotata del nuovo fondo non ha fatto meglio della nona posizione.

La top 10 è chiusa da Fernando Alonso con l'Aston Martin, mentre Lance Stroll è appena 16esimo. Kevin Magnussen è 11esimo con la Haas: il danese è finito sotto investigazione per una incomprensione con Sainz. Nico Hulkenberg è penultimo, ma il tedesco ha svolto un lavoro diverso, forse più orientato alla gara.

Le due Racing Bulls viaggiano di conserva con Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda: il distacco della monoposto di Faenza è pesante, un secondo, segno che c'è qualcosa da rivedere.

Pierre Gasly si aggrappa al 14esimo posto con l'Alpine, macchina che soffre un tracciato veloce come Monza, mentre si era difesa bene a Zandvoort. Il francese tiene in piedi la squadra, con Esteban Ocon che ormai sembra un elemento esterno al team di Enstone. Il transalpino è 18esimo, dietro a Franco Colapinto, chiamato d'urgenza a sostituire l'appiedato Logan Sargeant. Il giovane argentino se l'è cavata egregiamente, avendo dovuto fare i primi giri in F1 sulla pista più ostica per le ali molto scariche.

Guanyu Zhou ormai è un corpo estraneo alla Sauber: i sette decimi presi da Bottas nel giro secco la dicono lunga...