F1 | Monza: la guerra tossica fra Autodromo e Parco

Continuiamo a essere l’Italia del no. L’Italia delle carte bollate. Continuiamo a essere un’Italia incapace di crescere con un progetto comune di Paese. Siamo fermi al Medioevo, al campanile dei Guelfi e Ghibellini. Il mondo corre e noi ci aggrappiamo allo status quo, in un futuro che deve rimanere cristallizzato, fermo, immobile.

Siamo a una settimana dal GP d’Italia a Monza e ancora non sappiamo se ci sarà la Fan Zone per il pubblico nell’area del Roccolo, perché lo spazio di intrattenimento che doveva essere allestito fra l’anello di alta velocità e il rettifilo opposto è sotto sequestro.

La conferenza per il centenario del Circuito di Monza Photo by: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Un vero disastro perché nel “tempio della velocità” è atteso il pienone come mai si è visto nella storia centenaria dell’Autodromo Nazionale: i biglietti sono tutti venduti, seguendo l’indirizzo che la Formula 1 ha preso quest’anno su qualsiasi tracciato dove approdi.

I weekend dei GP non offrono solo lo spettacolo delle monoposto in pista, ma l’occasione è quella di vivere un’esperienza allargata nella quale sia possibile mettere insieme più esperienze tali da rendere la giornata indimenticabile.

Liberty Media con un profondo lavoro di rinnovamento ha riportato la F1 ai vertici della popolarità e l’essere nel paddock diventa un elemento distinguente come non era più da diversi anni, ma ogni appuntamento del mondiale deve garantire uno standard di qualità senza il quale i promotori rischiamo di perdere la data in calendario perché ci sono molti più circuiti pronti ad accaparrarsi un GP che slot disponibili.

Che Monza sia una realtà inserita in un Parco tutelato lo sappiamo tutti. Ma sappiamo anche che il Parco esiste perché c’è l’autodromo: nel passato ricordiamo i tentativi di chi avrebbe voluto trasformare il rettifilo in un centro commerciale per poi dare il via a una speculazione edilizia. C’è chi ci ha provato e, alla fine, è prevalsa la logica.

E poi la guerra del rumore di chi ha costruito le case vicino alla pista, ben sapendo che c’era l’impianto con la voglia di silenziare il Motorsport. E come dimenticare le guerre sante dei verdi per evitare che si tagliassero degli alberi per fare delle vie di fuga adeguate, ripiantando vicino un numero maggiore di piante. Salvo poi scoprire che ci sono alberi che cadono al primo temporale perché ci sono piante malate e non curate.

La storia dell’autodromo è avvelenata dai ricorsi alla magistratura, dal blocco dei lavori, come se una gestione del Parco e, quindi, dell’autodromo non potesse essere condivisa, perché potrebbe diventare un vanto.

Ieri si è celebrato in pompa magna il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza e nel paddock erano presenti tutti gli attori dell’italica sceneggiata. Nessuno si è perso l’opportunità di apparire, tanto più che siamo in campagna elettorale, ma quelli stessi avrebbero potuto sedersi intorno a un tavolo per dirimere la questione.

Stefano Domenicali, CEO Formula 1 Photo by: Erik Junius

Stefano Domenicali, CEO e Presidente di F1, dai microfoni di Sky a Zandvoort ha lanciato un monito: “Monza fa parte della F1, ma ciò non significa che non servano investimenti perché la gente possa fruirne sempre in modo migliore. Il sistema deve capire qual è la spinta che arriva da fuori per cui si deve alzare l’asticella. La storia non basta e a Spa l’hanno capito…”.

Monza deve cambiare pelle, modernizzarsi se non vuole perdere la Formula dopo il 2025: la Fan Zone è solo il primo terreno di scontro, perché l’impianto sente il peso dei 100 anni e ha bisogno di rinnovarsi: entro giugno si rifaranno alcuni sottopassi e la pavimentazione. In seguito toccherà alle tribune che sono inadeguate agli standard dei servizi offerti negli altri tracciati iridati.

Senza dimenticare che bisognerà salvare anche le sopraelevate che sono un patrimonio della nostra cultura non solo automobilistica...