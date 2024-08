F1 | Monza: che impatto avranno i nuovi cordoli?

Circuito storico del calendario di Formula 1, l'Autodromo Nazionale di Monza scommette ancora una volta sul suo futuro e si adegua ai moderni standard della disciplina. Come è noto, da gennaio il circuito è sottoposto ad una prima importante fase di lavori, in particolare per migliorare le infrastrutture e l'accoglienza del pubblico. Ma il rinnovamento riguarda anche la pista stessa.

A tre settimane dal Gran Premio d'Italia, in programma il 1° settembre, si alza il velo sulle novità che attendono i piloti e che potrebbero avere un impatto maggiore di quanto si possa immaginare. Il tracciato in sé, immutato dal 2000, non cambierà, ma le modifiche apportate alle aree circostanti non saranno prive di conseguenze.

Le vie di fuga ed i cordoli sono stati oggetto di un grande lavoro. Le prime immagini mostrano un'importante modifica alla Variante Ascari, dove i cordoli sono stati sostituiti. Questi sono ora molto più bassi e offriranno senza dubbio una traiettoria più diretta e veloce che aumenterà le velocità di percorrenza, riducendo al contempo il rischio di commettere degli errori.

Questa modifica, che deve ancora essere testata dalle vetture di F1 per misurarne l'impatto, sta suscitando scalpore tra i puristi. Tuttavia, è accompagnata da altre modifiche che seguono la recente tendenza osservata su diversi circuiti, poiché oltre i cordoli è stata posizionata della sabbia.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Foto di: AG Photo / Paolo Belletti

Un'altra modifica significativa riguarda la Prima Variante, ovvero la prima chicane dopo il rettilineo dei box. La traiettoria ideale rimarrà probabilmente invariata in questo punto, ma la pista è stata allargata nei due punti di corda, il che dovrebbe lasciare più spazio alle battaglie ruota a ruota che storicamente sono molto tese in questo punto.

Resta da vedere se altre aree del circuito sono state modificate, come i cordoli nelle due curve di Lesmo. Insieme alla riasfaltatura, questo aggiornamento dell'emblematico tracciato italiano porterà probabilmente ad un miglioramento dei tempi sul giro.