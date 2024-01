F1 | Monza: al via i lavori di ammodernamento dell'autodromo

Stefano Domenicali è stato chiaro. Per mantenere due Gran Premi in Italia servono investimenti per ammodernare le strutture in modo da rimanere al passo con altri impianti e garantire una migliore esperienza ai tifosi. Indubbiamente sono diversi gli aspetti su cui entrambi gli autodromi devono fare dei passi in avanti, tanto che negli ultimi mesi sono stati messi a punto dei piani per intervenire su alcuni aspetti dei circuiti.

Per quanto riguarda la pista lombarda, gli interventi prevedono la costruzione di nuovi sottopassi e ulteriori percorsi per facilitare il deflusso del pubblico, oltre a una riasfaltatura del tracciato con materiali all’avanguardia e alla sistemazione dei cordoli, che saranno riadattati di conseguenza.

Inoltre, ci sarebbero abbastanza risorse anche per la nuova copertura dei box e, in futuro, realizzare delle nuove tribune che dovrebbero sostituire quelle smontabili, di cui sono già stati presentati alcuni progetti per dare un’immagine moderna e fornire nuovi servizi al pubblico. Tuttavia, gli interventi più urgenti sono proprio quelli legati al nuovo asfalto, i sottopassi e nuovi percorso perdonali per facilitare il deflusso degli spettatori. Accanto ci saranno anche lavori secondari, come opere per migliorare i drenaggio.

Photo by: Erik Junius Curva Parabolica, Monza

In un'intervista rilasciata lo scorso dicembre, il CEO della Formula 1 non aveva però nascosto il proprio disappunto nello scoprire come i lavori di ammodernamento non fossero ancora iniziati, nonostante il piano originario prevedeva che prendessero il via subito dopo il Gran Premio di settembre.

"Stiamo trattando [per il rinnovo], ma abbiamo bisogno di elementi attivi su cui poter portare avanti questa trattativa, perché senza fare certe cose, non se ne può parlare. Sento spesso il presidente Sticchi Damiani e so quindi che l’Aci ne è ben consapevole. Ma siamo a dicembre e i lavori che a Monza dovevano cominciare subito dopo il GP non sono ancora iniziati, dovrebbero iniziare speriamo presto. La mia è una spinta costruttiva, perché le burocrazie interne non possono fermare i progetti", aveva raccontato Domenicali.

Dopo aver sbloccato la situazione e aver risolto la questione appalti, i lavori dovrebbero prendere il via nei primi giorni di questo mese, tanto che il prossimo 8 gennaio si dovrebbe tenere la cerimonia per dare il via agli interventi. Presenti all'evento ci dovrebbero essere esponenti del governo e delle istituzioni locali, oltre al presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani.

L'obiettivo è quello di concludere i lavori di ammodernamento in tempo per il Gran Premio d'Italia del prossimo settembre, anche perché verso metà anno faranno la loro comparsa gli ispettori della FIA per valutare l'andamento degli interventi e le caratteristiche del nuovo asfalto, come da prassi. Inoltre, queste modifiche rappresenteranno il primo passo per convincere la Formula 1 a rinnovare il contratto fino al 2030, come nelle speranze del Presidente Aci.