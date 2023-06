F1 | Montreal, Libere 3: Verstappen sul bagnato, con Leclerc vicino

La pioggia non ha deluso le attese: la terza sessione di prove libere del GP del Canada si è svolta con l'acqua, anticipando il maltempo che caratterizzerà anche la qualifica. Il turno è iniziato con le gomme full wet senza termocoperte: i piloti non hanno avuto problemi a portare gli pneumatici in temperatura, prima di passare alle intermedie perché le condizioni andavano migliorando gradualmente.

Il più veloce è stato Max Verstappen che è arrivato a 1'23"106: l'olandese ha dato un saggio delle sue capacità migliorando la sua prestazione in un crescendo rossiniano e privo di qualsiasi sbavatura. L'unico inseguitore degno di questo nome è Charles Leclerc. Il ferrarista ha portato la SF-23 ad appena 291 millesimi dalla Red Bull RB19: il monegasco è stato il secondo pilota a sfondare il muro dell'1'24", dimostrando che la SF-23 sembra competitiva anche in condizioni proibitive, dopo aver bene impressionato ieri sull'asciutto, sebbene sia .fflitta da un visibile porpoising, vera grande malattia della rossa.

Gli altri, tutti gli altri sono lontani anni luce: Fernando Alonso con l'Aston Martin è terzo ma paga un distacco da Matusalemme (un secondo e tre decimi!). Lo spagnolo è seguito da Kevin Magnussen che si è ricordato della pole conquistata l'anno scorso in Brasile con la Haas. Il danese è stato brillante, tanto da stare davanti a Carlos Sainz, quinto a 1"6.

L'iberico sembrava in grado di rivaleggiare con il compagno di squadra, perché Carlos Sainz a metà turno aveva appena portato la rossa al secondo posto assoluto quando lo spagnolo in frenata alla prima staccata ha perso la SF-23.

La rossa è andata in testacoda per aver sfiorato con la gomma intermedia posteriore destra la riga bianca e piroettando è andato a sbattere contro le barriere prima con l'anteriore e poi dopo un'altra piroetta anche con il posteriore. Il muso si è letteralmente strappato, così come si è piegato l'alettone posteriore: toccherà ai tecnici del Cavallino valutare i danni, perché l'impatto è stato piuttosto violento sia nel primo che nel secondo caso.

Immediatamente è stata esposta la bandiera rossa che ha interrotto la sessione: Sainz è uscito incolume dal crash che è andato subito ai box per dare indicazioni utili ai meccanici per avviare la riparazione della SF-23 in vista delle qualifiche. Il madrileno si dovrà presentare al collegio dei commissari sportivi per aver bloccato per ben due volte Alexander Albon: riceverà una giusta reprimenda.

La sesta posizione è stata colta da Pierre Gasly con l'Alpine davanti a Lance Stroll con la seconda "verdona". Positiva la prestazione di Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese è ottavo dopo essere uscito indenne da due testacoda innocui.

La top 10 è completata dall'Alfa Romeo di Valtteri Bottas: il finlandese è tornato ai box con la C43 tenendo uno specchietto retrovisore che si stava staccando. Il nordico ha comunque fatto meglio dell'ex compagno di squadra, Lewis Hamilton. La Mercedes sembra in crisi sull'acqua e paga quasi due secondi con il sette volte campione del mondo. Peggio è andata a George Russell poco a suo agio con la W14 e solo 15esimo.

Nico Hulkenberg è 11esimo con la Haas a due secondi dalla Red Bull di riferimento, visto che Sergio Perez non ha mai trovato il passo sul bagnato e ha chiuso la sessione con un deludente 17esimo tempo a 2"7 dal suo capitano. Il messicano è in seria difficoltà.

Le McLaren, dopo le belle cose fatte vedere a Monaco, erano attese a una prestazione più gaglairda, ma le due MCL60 non sono andate oltre il 12esimo posto di Oscar Piastri, giusto 7 millesimi più rapido di Lando Norris.

Si è difeso Alexander Albon 14esimo con la rinnovata Williams FW45, mentre Logan Sargent con la vecchia è ultimo degli ultimi con un distacco pesante: oltre quattro secondi.

Nyck De Vries ha evitato i guai con la AT04 e si è accontentato di un 16esimo posto. Male Guanyu Zhou solo 18esimo con la seconda Alfa, davanti a Esteban Ocon relegato al 19esimo posto con l'Alpine attesa a ben altre posizioni.