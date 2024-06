F1 | Montreal, Libere 1: Norris davanti a due Ferrari nel turno pazzo

Una violenta grandinata ha preceduto l'inizio della prima sessione di prove libere del GP del Canada. Il turno è iniziato all'orario previsto, ma con la pit lane chiusa per dare modo ai commissari di asciugare le pozzanghere più pericolose. Il primo a scendere in pista dopo 24 minuti è stato Lewis Hamilton con la Mercedes osannato da scroscianti applausi. Il nuovo asfalto è andato asciugando molto in fretta per cui è difficile trarre delle indicazioni utili perché nella finale del turno i piloti hanno potuto addirittura montare le gomme slick.

Il più veloce è stato Lando Norris con la McLaren capace di 1'24"453: l'inglese con la MCL38 si è messo alle spalle le due Ferraru di Carlos Sainz e di Charles Leclerc che avevano svettato già sul bagnato. I distacchi non hanno senso (aveva vantaggio l'ultimo che è riuscito a chiudere un giro), ma va evidenziato che la Scuderia ha raccolto buone informazioni in 11 giri, vale a dire la distanza maggiore percorsa insieme alla Sauber di Valtteri Bottas.

A proposito della squadra svizzera si segnala l'incidente di Guanyu Zhou a metà turno: il cinese per effetto si un aquaplaning ha perso la C44 e non ha potuto evitare di urtare il muretto con le due ruore di sinistra. Zhou non è riuscito ad arrivare ad una piazzuola di sicurezza e il turno è stato fermato con la bandiera rossa. Dopo circa 10 minuti i motori sono stati nuovamente accesi: hanno chiuso un tempo solo 17 dei 20 piloti. Oltre a Guanyu sono rimasti senza tempo Alexander Albon con la Williams e Jack Doohan che stava agognando il suo debutto in F1 con l'Alpine lasciata libera da Esteban Ocon.

Il figlio del cinque volte campione del mondo nel Motomondiale, Mick, è stato tenuto precauzionalmente nei box e non ha avuto l'opportunità di girare se non per effettuare una prova di partenza a sessione finita: il team Alpine è riuscito a rimediare l'ennesima brutta figura in questa stagione.

La Ferrari a fine turno ha azzardato a fare delle prove aerodinamiche mettendo la vernice flow viz sull'ala posteriore e la beam wing. Anche la Red Bull ha svolto dei test per verificare la flessione del tirante della sospensione anteriore: Max Verstappen, quinto, autore di un lungo quando la pista si asciugava, non ha cercato la prestazione, per cui non deve sorprendere se si trovi davanti la Mercedes di Lewis Hamilton subito a suo agio con le condizioni difficili.

Le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll si sono viste in azione solo nell'ultimo quarto d'ora. Dietro a Verstappen è spuntato Oscar Piastri con la McLaren che ha preceduto Pierre Gasly con la migliore Alpine. Valtteri Bottas con la Sauber e Sergio Perez con la seconda RB20. La top 10 è stata chiusa da George Russell che è stato davanti alle due Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.