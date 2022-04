F1 | Mondiale Costruttori: la Ferrari scappa via! La Scuderia, anche senza i punti di Sainz dopo il ritiro dello spagnolo in Australia, riesce a mantenere un margine sulla Mercedes di 39 punti che diventando 49 nei confronti della Red Bull. La Williams con Albon decimo conquista il primo punto e a zero resta solo l'Aston Martin.