F1 | Mondiale 2023: già cancellato il Gran Premio di Cina

Il Mondiale 2023 di Formula 1 sarà il più lungo di sempre, ma uno dei 24 appuntamenti previsti per l'anno prossimo è già saltato. Il Gran Premio della Cina non sarà svolto.

La causa è presto detta: le restrizioni ai viaggi imposte dal governo locale non sono compatibili con la logistica di materiale e personale del Circus iridato. Ricordiamo inoltre che la Cina sta perseguendo una politica "COVID Zero", dunque restrizioni molto pesanti non solo per chi entra sul suolo cinese, ma per la popolazione locale stessa.

La Formula 1 non corre in Cina dal 2019 proprio a causa delle restrizioni ai viaggi. Sebbene la gara fosse stata inserita nel calendario 2023, con data di svolgimento 16 aprile, la sua realizzazione è sempre stata subordinata all'allentamento delle restrizioni in tempo utile per consentire alla F1 di entrare nel paese e disputare la gara senza problemi.

In un comunicato ufficiale diramato questa mattina. la Formula 1 ha ufficializzato che il Gran Premio di Cina - ricordiamo che ha un accordo con la F1 per ospitare il Circus iridato fino al 2025 - non si terrà nemmeno nel 2023.

"La Formula 1 può confermare, a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, che il Gran Premio di Cina del 2023 non avrà luogo a causa delle continue difficoltà presentate dalla situazione del COVID-19", si legge nel comunicato.

Importante poi la nota che ha seguito il primo paragrafo: la F1 è intenzionata a mantenere il calendario con 24 eventi, dunque servirà trovare un evento che andrà a sostituire il Gran Premio di Cina.

"La Formula 1 sta valutando opzioni alternative per sostituire lo slot nel calendario del 2023 e fornirà un aggiornamento a tempo debito".

Una delle opzioni possibili potrebbe essere il ritorno della Formula 1 a Portimao, che ha ospitato il Gran Premio del Portogallo sia nel 2020 che nel 2021, ovvero in epoca di COVID-19.

La decisione definitiva non è ancora stata presa e servirà qualche settimana prima di individuare l'evento che potrà prendere il posto della Cina. Ci sono inoltre altre piste interessate a ospitare la Formula 1, anche se è possibile che ad aggiudicarsi lo slot sia un evento europeo, considerando le sfide che il Circus iridato dovrà affrontare nell'organizzazione dei trasporti di materiale e personale, senza dimenticare poi i costi che questi comporteranno.