F1 | Monaghan verso Cadillac, ma la Red Bull è ancora in attesa delle dimissioni

Paul Monaghan è destinato a lasciare la Red Bull Racing per unirsi alla Cadillac F1. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, però, il team di Milton Keynes non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione formale di dimissioni da parte del responsabile delle operazioni in pista, una delle figure tecniche più importanti della squadra.

Monaghan è uno dei nomi storici della Red Bull. Entrato nel team nel 2005, nel corso degli anni è diventato uno dei protagonisti meno esposti ma più influenti dei successi conquistati dalla squadra nell'era Christian Horner. Nelle ultime settimane erano circolate indiscrezioni su un suo possibile addio, voci che si sono intensificate alla vigilia del Gran Premio d'Austria.

Proprio a Spielberg hanno trovato conferma le indiscrezioni che indicano la Cadillac come la prossima destinazione di Monaghan, smentendo le ipotesi che nelle scorse settimane lo avevano accostato ad altre squadre. Resta però da completare l'ultimo passaggio formale. Questo fine settimana Monaghan è regolarmente al suo posto nel box Red Bull e, almeno in apparenza, tutto procede come sempre.

Per la Red Bull si tratterebbe dell'ennesima perdita di figure di peso, un’ulteriore conferma dell'emorragia di personale iniziata dopo l'uscita di scena di Christian Horner e Adrian Newey. A Milton Keynes è in corso una profonda riorganizzazione della struttura tecnica, ma l'eventuale addio di Monaghan rappresenterebbe un altro duro colpo per una squadra impegnata a ricostruire i propri equilibri. Una tendenza che, non a caso, continua a preoccupare Max Verstappen.

Paul Monaghan, Red Bull Racing, Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Cadillac, dal canto suo, ha costruito il proprio organico attingendo in modo significativo ai team britannici. Oltre a Monaghan, anche in altri reparti – in particolare tra i meccanici impegnati nelle operazioni di pista – la nuova squadra americana ha reclutato personale proveniente dalla Red Bull e da altre realtà del paddock.

Sostituire una figura con l'esperienza di Monaghan non sarà semplice. La sua carriera in Formula 1 è iniziata in McLaren nel 1990, subito dopo aver conseguito un master in Ingegneria Meccanica. Il debutto è stato di altissimo livello: come data engineer ha lavorato con Ayrton Senna, Gerhard Berger e, successivamente, David Coulthard.

Nel 2000 ha lasciato la McLaren per approdare alla Benetton, dove ha seguito gli esordi di Fernando Alonso. Dopo una parentesi alla Jordan, nel 2005 è entrato a far parte della nascente Red Bull Racing, diventando negli anni uno dei pilastri tecnici della squadra e contribuendo ai successi che hanno portato il team quattordici titoli mondiali.