F1 | Mistero Red Bull: il telaio leggero non... c'è, ma esiste

Carica lettore audio

È il mistero dell’estate. La Red Bull ha preso una posizione: il telaio alleggerito non si vedrà a Singapore. Una voce nel paddock era emersa in agosto quando si è saputo che la squadra di Milton Keynes ha crashato prima della sosta estiva una nuova scocca più leggera all’Impact Centre di Cranfield per ottenere l’omologazione della FIA.

Mattia Binotto, team principal Ferrari, interrogato in materia era stato chiaro: "Non posso giudicare la Red Bull per la leggerezza di un telaio. Come Ferrari, non saremo mai in grado di introdurre un telaio leggero o una strategia diversa nel corso di una stagione, semplicemente per motivi di budget, e sarei molto sorpreso se altri team fossero in grado di farlo".

Christian Horner con Helmut Marko: di cosa parlano i due manager Red Bull? Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Zandvoort è arrivata la risposta di Christian Horner ed Helmut Marko che non hanno perso occasione per fare dell’ironia sulle voci che si sono moltiplicate nel paddock: “Non so da dove siano uscite queste voci riguardo al telaio più leggero – ha replicato Horner - e da dove escano queste informazioni, sicuramente non dal Team. Non abbiamo in programma di cambiare la scocca a questo punto della stagione perché siamo all’interno del budget cap”.

Vedremo se alla schermaglia di parole seguiranno anche dei fatti, perché una cosa è certa: la FIA ha concesso l’omologazione alla Red Bull di un nuovo telaio dopo che sono stati superati tutti i crash. Qualcuno ha pensato che il team di Milton Keynes, allora, possa essersi messo avanti con i lavori, anticipando dei test sul telaio del prossimo anno, magari per introdurre qualcosa di innovativo, visto che Adrian Newey è capace sempre di stupire con le sue intuizioni geniali.

Ma anche questa possibilità è stata smentita perché le sessioni di omologazione 2023 non sono ancora cominciate (di solito iniziano a novembre), per cui la scocca che è stata crashata a Cranfield era di quest’anno. E, stando alle voci che trapelano dalla Gran Bretagna, la Red Bull non sarebbe stata nemmeno l’unica ad aggiornare il proprio telaio.

Red Bull RB18: sembra non ci sia più bisogno del telaio alleggerito Photo by: Giorgio Piola

Stando alle dichiarazioni dei vertici Red Bull stiamo parlando di uno chassis misterioso che non… esiste, ma c’è. Magari non lo vedremo debuttare a Marina Bay per timore che si inneschino delle polemiche sul budget cap dopo le dichiarazioni preventive di Mattia Binotto, oppure vista la superiorità schiacciante mostrata da Max Verstappen dopo la sosta estiva, il team di Milton Keynes potrebbe aver deciso di tenersi l’arma nuova di… riserva.

La questione, quindi, non si è affatto sgonfiata. Anzi, sarà interessante capire chi potrebbe aver seguito la Red Bull nella delibera di una scocca nuova a metà stagione. Per il momento c’è il silenzio più assoluto, ma siccome in Formula 1 non si buttano via i soldi, basterà aspettare. E il tempo sarà galantuomo…