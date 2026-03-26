F1 | Mistero chiarito: non esiste l'ala Mercedes "bi-fase", ma c'era un problema
I tecnici di Brackley hanno spiegato che era stata sbagliata per un errore di calcolo la pressione idraulica per l'attivazione della chiusura dei flap mobili dell'ala anteriore e non c'era alcuna volontà di eludere i regolamenti. Il caso, quindi, rientra e si spiega perché non c'è stata alcuna investigazione da parte dell'organo di governo.
Dettaglio Mercedes W17
Foto di: AG Galli
Il mistero è rientrato con una semplice spiegazione: l’ala della Mercedes non è “bi fase”, perché in Cina ha avuto un funzionamento anomalo a causa di un problema di natura idraulica.
A quanto sembra non ci sarebbe stato nessun tentativo di aggirare il regolamento, ma la difficoltà di chiudere i due flap mobili nel tempo previsto dei 400 millisecondi per quello che sarebbe stato definito un errore di calcolo nella definizione della pressione idraulica quando la monoposto era oltre una certa velocità.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Nei video che hanno invaso la rete dopo la gara di Shanghai era emerso che ci fosse un tempo di chiusura dei profili doppio rispetto a quello previsto dalle norme. La Mercedes nella sosta fra il secondo appuntamento in calendario e il GP del Giappone sarebbe intervenuta con i suoi tecnici per risolvere la questione che aveva riguardato la W17 di Kimi Antonelli e la FIA avrebbe ritenuto valide le ragioni portate dal team di Brackley riconoscendo la buona fede.
Si capisce, quindi, come mai l’organo di governo non abbia mai aperto un’investigazione nei confronti della squadra che sta conducendo il mondiale. Si era detto che a mettere in allerta la FIA sarebbe stata la Ferrari che però aveva smentito ogni coinvolgimento.
Il caso si chiude con un’appendice: il ritardo del tempo di chiusura dell’ala mobile non era un vantaggio, ma un problema perché c’era una perdita di prestazioni piuttosto che un vantaggio, dal momento che il ritardo comprometteva l'equilibrio aerodinamico della vettura prima di iniziare la frenata.
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