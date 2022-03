F1 | Missile a Jeddah: con Vettel presente il GP si sarebbe svolto?

Carica lettore audio

Nella lunga notte che la Formula 1 ha vissuto a Jeddah la variabile che è emersa in modo importante, ed un po' a sorpresa, è stato quella del gruppo dei piloti. Dopo una lunga riunione, durata complessivamente oltre 4 ore, FIA, Formula 1 e autorità locali hanno fornito i chiarimenti chiesti da alcuni piloti che hanno messo in conto anche la possibilità di boicottare l’evento.

Il gruppo che ha manifestato molte perplessità sul proseguimento del fine settimana ha visto in prima linea Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell e Pierre Gasly, ma un po' a sorpresa c’è stato il coinvolgimento a distanza anche di Sebastian Vettel, assente nel weekend di Jeddah per il protrarsi della positività al Covid. La Gran Prix Drivers Association (GPDA) vede in carica due rappresentanti, George Russell e lo stesso Vettel, che ha voluto essere collegato con i piloti presenti in Arabia Saudita in un momento molto delicato per il gruppo.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Charles Leclerc, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, in conferenza stampa Photo by: FIA Pool

La posizione di Vettel non è stata rivelata, ma ormai da anni Sebastian è stato una voce libera che ha criticato alcune scelte fatte dalla Formula 1, compresa quella di correre in Arabia Saudita. “Penso che dobbiamo iniziare ad affrontare di più le conseguenze delle nostre scelte e assumerci le nostre responsabilità – ha dichiarato recentemente Vettel – è un argomento non semplice da affrontare, credo che da sotto diversi aspetti sia moralmente sbagliato andare a correre in certi paesi. Ma ovviamente, sotto l’aspetto finanziario, c’è un enorme incentivo per la Formula 1 ad inserire in calendario certe sedi. Siamo uno sport globale, e per questo credo che la Formula 1 debba cominciare ad assumersi maggiormente le proprie responsabilità e debba essere consapevole delle proprie azioni”.

È molto probabile che la posizione di Vettel sia stata allineata con quella di Hamilton e gli altri piloti che hanno chiesto precise garanzie alle autorità locali, arrivando poi alla decisione di proseguire l’attività del weekend dopo le rassicurazioni arrivate dall’intelligence saudita.