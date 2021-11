Miracolo Ferrari: la SF21 di Leclerc montata nel box!

Charles Leclerc potrà partire regolarmente dalla 13esima posizione nella griglia di partenza del GP del Qatar perché i meccanici del Cavallino sono riusciti a fare un autentico miracolo: la SF21 del monegasco attualmente è sotto al telo che copre tutte le monoposto che sono in regime di parco chiuso nel paddock.

Lo staff del Cavallino è riuscito a rispettare il coprifuoco, per cui Leclerc non sarà obbligato a schierarsi dalla pit-lane. È una buona notizia, dopo che ieri, a seguito delle qualifiche deludenti di Charles i tecnici avevano individuato una crepa nel telaio a causa di una violenta scordolata in Q1.

Il distacco del monegasco da Carlos Sainz aveva avvalorato la tesi secondo la quale ci doveva essere qualcosa di grave sulla SF21, dal momento che Charles era riuscito a completare dei giri puliti e senza grandi sbavature tali da giustificare sei decimi di differenza dal compagno di squadra.

La squadra dei meccanici della Scuderia ha dato un'altra prova di grande efficienza riuscendo a completare il grosso del lavoro prima della sirena di fine giornata, dimostrando una volta di più come la Ferrari stia lavorando sodo per tornare a essere ai vertici della Formula 1 non solo nelle prestazioni, ma anche nell’organizzazione e nell’efficienza del lavoro. E quello di Losail è un segnale molto importante che testimonia la capacità della squadra di Maranello di portare a termine imprese straordinarie…

La Ferrari SF21 di Charles Leclerc sotto al telo del parco chiuso nei box di Doha: telaio cambiato! Photo by: Giorgio Piola