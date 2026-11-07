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F1 | Minì lascia il segno a Interlagos: settimo tempo e uno sguardo al futuro

Brillante prestazione del pilota italiano nella FP1 del Gran Premio del Brasile, conclusa in settima posizione nonostante una preparazione limitata a due ore di simulatore. Anche Briatore si è complimentato con lui. E sul futuro arriva una conferma: “Nel 2027 non correrò in Formula 2. Nicolas Todt sta lavorando per trovare la soluzione migliore”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 7 nov 2026, 12:06

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Gabriele Mini, Alpine F1

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gabriele Minì ha sfruttato nel migliore dei modi l'opportunità concessagli dall'Alpine nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il pilota italiano ha concluso la FP1 in settima posizione, un risultato di assoluto rilievo considerando che non aveva mai guidato sul circuito di Interlagos e che la sua preparazione si era limitata a due ore di lavoro al simulatore.

Una prestazione che arriva in un momento importante della sua carriera, mentre il suo management sta lavorando per definire un programma che gli consenta di restare nell'orbita della Formula 1. E in una fase nella quale le occasioni per mettersi in mostra sono poche, Minì ha mandato un segnale importante.

“Sono molto contento – ha raccontato – il programma era un po' diverso rispetto a quello del Messico. All'inizio ho dovuto effettuare nuovamente dei test aerodinamici, sacrificando parte del tempo a disposizione. Alla fine, però, i giri che contavano erano sempre cinque. Non avevo mai guidato su questa pista, avevo fatto soltanto due ore di simulatore prima di arrivare qui”.

“Un bel giro, ma non quello della vita”

Il settimo tempo non è arrivato grazie a un tentativo particolarmente fortunato. Minì ha costruito la prestazione con una guida molto pulita, riuscendo a sfruttare una delle poche occasioni a disposizione per cercare il limite della monoposto. Era consapevole di avere un solo giro a disposizione con il set di gomme soft montato nel finale, e ha capitalizzato tutto quando serviva farlo.

“Guardavo il delta-time sul display della macchina e vedevo che stava arrivando un buon giro. La guida era pulita, anche se avevo ancora un po' di margine. Non sono mai riuscito a spingere davvero alla prima curva, perché trovavo sempre traffico, macchine che mi superavano, era un po' un casino. Alla fine sono riuscito comunque a mettere insieme un bel giro. Non è stato il giro della vita, ma sicuramente molto pulito”.

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il riferimento era il tempo del compagno di squadra Franco Colapinto, che Minì conosceva mentre completava il proprio tentativo. "Dopo curva 12 ho guardato il delta-time e ho capito che stava arrivando un buon tempo. Sapevo cosa aveva fatto Franco, quindi avevo un riferimento preciso".

Un risultato che ha soddisfatto anche i vertici dell'Alpine, a cominciare da Flavio Briatore. “La squadra era molto contenta, anche Flavio si è complimentato. Alla fine, se riesci a raccogliere i dati richiesti dal team, riporti la macchina intera ai box e sei anche veloce, credo sia una sessione davvero positiva”.

Il giudizio di Briatore ha un peso particolare, e Minì lo sa bene. “Flavio è molto diretto, va sempre al punto. Se fai qualche cavolata o commetti un errore, non ci gira intorno. Credo che sia lo stesso quando fai un buon lavoro, quindi ho apprezzato molto le sue parole. L'ho ringraziato, così come ho ringraziato tutta la squadra, sia via radio sia nel box. Mi hanno offerto una grande opportunità”.

Il futuro: “Nel 2027 non sarò in Formula 2”

La prestazione di Interlagos potrebbe rivelarsi preziosa soprattutto in prospettiva. Minì è arrivato a un passaggio delicato del suo percorso sportivo e, pur senza anticipare quale sarà la prossima destinazione, ha confermato che il capitolo Formula 2 è destinato a chiudersi.

“Al momento non posso dire nulla sul futuro. Il mio manager Nicolas Todt sta lavorando duramente per mettermi nella migliore posizione possibile per il prossimo anno. L'unica cosa che posso confermare è che nel 2027 non correrò in Formula 2. Era qualcosa che sapevo già prima dell'inizio di questa stagione”.

Una dichiarazione che lascia aperti diversi scenari, ma chiarisce quale sia la direzione nella quale il pilota italiano vuole proseguire. “L'obiettivo è restare legato alla Formula 1. Credo che giornate come questa possano aiutarmi. La speranza è che in futuro possa arrivare l'opportunità di correre da titolare”.

Minì non nasconde quanto sia speciale poter lavorare nello stesso ambiente dei piloti che fino a poco tempo fa osservava soprattutto in televisione.

“Quando esci dal box e percorri la pit lane, passando davanti a tutte le squadre, all'inizio fa uno strano effetto. Sei abituato a vedere queste cose in televisione, poi ti ritrovi lì, insieme a campioni affermati. È bellissimo. Ma quando entri in pista non pensi più a tutto questo, cerchi soltanto di spingere e fare il meglio possibile”.

Ed è esattamente ciò che Minì ha fatto a Interlagos. Il settimo tempo non rappresenta naturalmente una garanzia per il futuro, ma è un risultato che arriva al momento giusto. In Formula 1 le opportunità per i giovani piloti sono sempre più limitate, e riuscire a lasciare un'impressione positiva nelle poche occasioni disponibili è fondamentale.

Minì ha fatto la sua parte.

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

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