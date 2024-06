F1 | Mick Schumacher farà un test con l'Alpine al Paul Ricard

Il 3 luglio Mick Schumacher avrà la grande opportunità di ritornare in Formula 1. Il 25enne tedesco completerà una giornata di test su una A522 della stagione 2022 il mercoledì prima di Silverstone a Le Castellet e avrà l'opportunità di dimostrare il suo talento per provare a riguardagnarsi un sedile nel Circus.

L'Alpine sta attualmente sondando il mercato per formare la sua futura coppia di piloti. Il nuovo consulente Flavio Briatore sembra avere le idee chiare su un punto. Gasly sta facendo "bene" il suo lavoro", ha dichiarato in un'intervista a Canal+ a Barcellona, e: "Forse gli affiancheremo un pilota giovane. O anche uno più anziano".

Questo sembra suonare come una conferma per Gasly, ma appunto resta da capire chi potrebbe essere ad affiancarlo sulla seconda monoposto della squadra di Enstone.

E Schumacher non sarà l'unico a scendere in pista con la A522 a Le Castellet. E' prevista infatti anche la partecipazione della riserva Jack Doohan, 21enne australiano che è noto sprattutto per essere il figlio delle leggenda del motociclismo Mick.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, parla con Mick Schumacher, pilota di riserva, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Gli ingegneri dell'Alpine conoscono molto bene Doohan, che lavora regolarmente al simulatore. Dunque, se Schumacher vuole avere una seria possibilità di guadagnarsi il sedile, dovrà provare ad essere più veloce del talento australiano.

Tuttavia, non è scontato che il candidato numero uno venga fuori dall'esito di questo test che si svolgerà in Francia. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Motorsport.com, infatti, l'Alpine si sarebbe iscritta anche alla corsa per Carlos Sainz.

Lo spagnolo è in uscita dalla Ferrari e, dopo essere stato corteggiato a lungo dall'Audi (che nel frattempo ha avuto contatti con la Red Bull per capire se si può liberarei Liam Lawson), sembra indirizzato verso la Williams, che sarebbe l'unica disposta ad offrirgli un solo anno di contratto, rimettendolo subito sul mercato in vista del cambiamento regolamentare del 2026.

A Barcellona però ci sarebbe stato un contatto tra il suo management e l'amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, al quale era presente anche Briatore.