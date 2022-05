F1 | Miami, Libere 3: Leclerc si infila fra le due Red Bull

Carica lettore audio

Quello di Miami è un Gran Premio nel quale non si possono fare previsioni: Sergio Perez ha messo una zampata, sfruttando una buona scia, per issarsi in testa alla tabella dei tempi della terza sessione di prove libere con il tempo di 1'30"304 che risulta più lento di quattro decimi da quello ottenuto ieri pomeriggio da George Russell con la Mercedes.

E' vero che sull'asfalto sono stati rifatti dei rattoppi dove il manto si stava sbriciolando, ma il grip in quei punti è tornato a zero, rimescolando le carte. Perez ha confermato la buona forma della Red Bull. Sergio non ha commesso errori e ha lasciato Charles Leclerc a 194 millesimi, ma il ferrarista è stato prudente per evitare guai prima della qualifica. La Ferrari ha deciso di non usare l'ala più scarica, sebbene paghi 5 km/h rispetto alle RB18 in fondo ai rettilinei, perché i piloti del Cavallino vogliono avere una macchina guidabile nel misto, evitando l'usura delle gomme che potrebbe essere un fattore di questo appuntamento, visto che la temperatura dell'asfalto ha toccato i 54 gradi!

Max Verstappen ha superato i problemi tecnici di ieri, ma non ha trovato il giro pertfetto. Anzi l'olandese nell'ultimo tentativo ha esagerato sul cordolo della curva 15 e ha rischiato di finire nelle barriere. Era a bassa velocità per cui è riuscito a evitare l'impatto.

Chi ha stupito è stato Fernando Alonso con l'Alpine: lo spagnolo è staccato di sette decimi ed è riuscito a precedere due tedeschi: Sebastian Vettel con l'Aston Martin in ripresa e Mick Schumacher che finalmente ha battuto un colpo con la Haas.

Carlos Sainz è settimo: dopo il botto di ieri lo spagnolo ha voluto tenersi fuori dai guai, preferendo prendere confidenza con la F1-75 e la pista. Kevin Magnussen è buon ottavo con la seconda Haas dopo un testacoda innocuo nelle prime battute.

Positivo il nono posto di Alexander Albon con la Williams, con Nicholas Latifi ultimo fra i piloti con un tempo perché Esteban Ocon non ha chiuso un giro cronometrato perché il francese ha ripetuto il crash di Carlos Sainz di ieri nello stesso punto: il pilota dell'Alpine, probabilmente è arrivato all'impatto con le protezioni con una velocità maggiore dello spagnolo. Nessun danno fisico per Esteban, ma la macchina è piuttosto conciata sul lato sinistro (si è accartocciata la sospensione anteriore e si è rotto il cerchio posteriore) per cui pensiamo che possa avere problemi a partecipare alle qualifiche.

Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa dopo soli 15 minuti dall'inizio del turno: i piloti hanno perso quasi un quarto d'ora per il ripristino della pista. La top 10 è stata completata la Lando Norris con la Mclaren, mentre Daniel Ricciardo è solo 13esimo.

La Mercedes sembra rientrata nei ranghi come ci aspettavamo: l'unica notizia è che Lewis Hamilton è davanti a George Russell. Le W13 sono precipitate in coda al gruppo: il campione delmondo è 15esimo e il più giovane compagno 17esimo. La freccia d'argento è tornata a soffrire del saltellamento.

Valtteri Bottas ha cercato il tempo molto presto: era terzo con l'Alfa e poi è scivolato fino al 14esimo posto, ma la C42 sembra a posto. Non hanno impressionato le AlphaTauri con Yuki Tsunoda 11esimo ancora più veloce di Pierre Gasly.