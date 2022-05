F1 | Miami, Libere 1: Leclerc, poi spunta la Mercedes di Russell

Carica lettore audio

A Miami c'è una sorpresa: George Russell con la Mercedes W13 si è infilato fra la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, i due contendenti per il mondiale. L'inglese lancia un messaggio molto chiaro a Toto Wolff nella prima sessione di prove libere del GP di Miami: le modifiche alla freccia d'argento funzionano ed è lui l'uomo sul quale la Stella deve puntare perché Lewis Hamilton è lontano, ottavo a oltre otto decimi dal compagno di squadra.

La Mercedes con un assetto aerodinamico scarico sembra aver cancellato il porpoising, male che non sembra più endemico: Russell è arrivato ad appena 71 millesimi dalla F1-75 del monegasco che ha dettato il passo con un 1'31"098 ottenuto con le gomme soft. Charles ha dovuto insistere per trovare un giro pulito, visto che per due volte ha dovuto abortire la tornata lanciata a causa del traffico.

La Ferrari si è portata subito al comando con il leader del mondiale, mentre Carlos Sainz è sesto a quattro decimi: lo spagnolo è finito in testacoda alla curva 3 spiattellando l'anteriore destra. La squadra, allora, ha preferito rispedirlo in pista con le gomme medie per riprendere confidenza con l'insidiosissimo tracciato, una pista che mixa tratti velocissimi a toboga esagerati, che nemmeno a Monte Carlo!

La F1-75 ha girato in configurazione standard e le ali più scariche si vedranno nel secondo turno quando l'asfalto avrà più grip. Max Verstappen è terzo: l'olandese è a soli 179 millesimi dalla Ferrari, ma a preoccupare il campione del mondo sono i 14 giri percorsi contro i 26 di Leclerc.

La RB18 è stata richiamata ai box un paio di volte a causa di surriscaldamenti che hanno obbligato tecnici di Milton Keynes ad aprire il cofano per evitare che qualcosa si cuocesse. Max è parso nervoso per non poter imparare il tracciato che non si improvvisa.

Verstappen ha comunque preceduto Sergio Perez di appena 24 millesimi: il messicano non ha mai avuto guai ed è stato seguito da Pierre Gasly con l'AlphaTauri che si è messo davanti a Carlos Sainz e alla sorprendente Williams di Alexander Albon che si è arrampicata al settimo posto, mentre Nicholas Latifi è stato relegato all'ultimo posto.

Kevin Magnussen si è messo in coda a Lewis Hamilton con la Haas: il danese, nono, è braccato dalle due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris, mentre Mick Schumacher con l'altra VF-22 sembra soffrire un tracciato ostico.

Non sta impressionando l'Alpine: Fernando Alonso è 12esimo ed Esteban Ocon è 15esimo: il francese è finito sotto investigazione per un unsafe release in pit lane per aver bloccato Russell. Si meriterà una reprimenda.

Positiva la prestazione di Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese è 13esimo davanti a Valtteri Bottas che è solo 17esimo: il finlandese ha sbattuto alla curva 17 dopo aver perso il retrotreno della C42 con le gomme posteriori non ancora in temperatura. L'urto non è stato forte, ma i danni sono ingenti a cominciare dal fondo danneggiato e dall'ala posteriore demolita.

Le due Aston Martin sono dove era lecito aspettarsi (Sebastian Vettel è 14esimo e Lance Stroll 16esimo). Non ha cercato guai Yuki Tsunoda con la AT02 davanti solo a Micjk Schumacher e Nicholas Latifi.