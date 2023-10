F1 | Mexico, Libere 1: Albon in altura insidia Verstappen

Max Verstappen ha lavorato per il giro secco risultando il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Messico: l'olandese con la gomma soft è arrivato a 1'19"718 con la Red Bull, risultando facilmente un secondo più rapido rispetto allo scorso anno. L'olandese poi ha inziato un long run con le medie senza dare la sensazione di reggere un passo straordinario, mentre ha fatto certamente meglio Sergio Perez con l'altra RB19 nella piccola simulazione di gara, mentre nel giro secco ha chiuso terzo con un distacco di 297 millesimi dal compagno di squadra.

Fra le due Red Bull si è inserito un po' a sorpresa Alexander Albon con la Williams: l'anglo-thailandese è arrivato a 95 millesimi dal tre volte campione del mondo. La FW45 che non eccelle per il carico aerodinamico, si difende in modo più che egregio in aria rarefatta, dove si raggiungono velocità da Monza con assetti aerodinamici tipo Monaco con la massima incidenza delle ali.

In quarta posizione c'è Lando Norris con la McLaren, ma l'inglese ha pagato un distacco di oltre mezzo secondo con la MCL60. Lando ha rifilato un paio di decimi a Oscar Piastri che ha chiuso la sessione al sesto posto. Fra le due vetture papaya si è infilato Charles Leclerc con la Ferrari: la rossa è quinta con il monegasco che ha rimediato un distacco di sette decimi dalla vetta. Per ora la SF-23 non ha brillato particolarmente. Carlos Sainz è settimo, ma lo spagnolo ha accusato un problema all'idraulica del power steering e ha perso molto tempo nella prima fase del turno.

In ottava posizione spunta Daniel Ricciardo con l'AlphaTauri davanti alla Alpine di Esteban Ocon e all'Aston Martin di Lance Stroll che ha fatto certamente meglio di Fernando Alonso solo 16esimo con la seconda verdona.

Problemi di assetto hanno rallentato Lewis Hamilton con la Mercedes: il sette volte campione del mondo ha chiesto delle modifiche al setup ma la musica noin è cambiata e il distacco di un secondo da Verstappen testimonia che c'è qualcosa che non quadra sulla freccia nera. Il team di Brackley non è riuscito a fare delle valutazioni di confronto con la seconda vettura perché sulla W14 c'era Frederic Vesti al posto di George Russell. Il rookie ha chiuso 19esimo lasciando oltre due secondi al sette volte campione del mondo: decisamente troppo anche per un rookie alle prima armi in F1.

In questa sessione ci sono stati cinque giovani piloti: quello che ha fatto più bella figura è certamente Oliver Bearman, il portacolori della FDA che è salito sulla Haas di Kevin Magnussen. Il britannico ha impressionato positivamente portando la VF-23 al 15esimo posto, ma a lungo è stato vicino a Nico Hulkenberg che ha visto la bandiera a scacchi da 12esimo con un programma di lavoro molto simile al debuttante compagno di squadra.

Positiva la prestazione di Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese si è arrampicato al 13esimo posto con la C43, mentre David Pourcher sulla vettura di Valtteri Bottas ha chiuso solo quattro tornate per un serio problema al brake by wire della sua Alfa Romeo. Di fatto non ha girato al debutto in F1: peccato!

Logan Sargeant ha messo la Williams al 14esimo posto, ma l'americano accusa il distacco da Albon: pesa il distacco di 1"4 e non bisogna aggiungere altro. Se torniamo ai rookie dobbiamo segnalare il 17esimo posto di Isack Adjar con l'AlphaTauri e il 18esimo posto di Jack Doohan con l'Alpine.