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F1 | Messico, stretta FIA: chi taglia curva 1 al via rischia di dover cedere una o più posizioni

Per evitare polemiche come quelle della passata stagione, la FIA ha inviato una nota ai team definendo le linee guida per il primo giro e le ripartenze in Messico. Un pilota potrà essere sanzionato non soltanto se supera un rivale uscendo dai limiti della pista, ma anche se utilizza una via di fuga per evitare di perdere una o più posizioni.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 1 nov 2026, 16:51

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Nel corso degli anni, spesso la prima chicane del Messico ha generato confusione e qualche polemica per la tendenza a tagliare curva 1 e 2 passando sull’erba con un chiaro guadagnano in termini di tempo. Per evitare che ciò si ripeta, la FIA ha inviato una combinazione a tutti i team e i piloti con delle direttive molto chiare su come verrà interpretato un taglio in curva 1 quest’anno.

Senza tornare troppo indietro, al via dello scorso anno Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lewis Hamilton arrivarono alla staccata di curva 1 affiancati in quattro. Mentre i due inglesi rimasero in pista, al contrario Verstappen e Leclerc (così come Andrea Kimi Antonelli qualche metro più indietro) tagliarono completamente la prima chicane, ottenendo un vantaggio.

Nel caso di Verstappen, costretto ad andare lungo a causa di un bloccaggio avendo frenato sul cordolo dato il poco spazio, in realtà tutto si è autorisolto nel giro di pochi metri, nel senso che da quarto Max è tornato quarto, perché Hamilton è poi riuscito a sopravanzarlo nuovamente prima di curva 7. Qualche polemica in più l’ha generato invece il caso di Leclerc.

Lewis Hamilton quest'anno partirà dalla pole

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dopo aver tagliato curva 1, il monegasco aveva restituito volontariamente la posizione a Norris in modo da provare a evitare una sanzione, ma era rimasto davanti al suo compagno di squadra pur non essendo davanti nel momento in cui ha deciso di lasciare la pista. Una situazione che aveva fatto infuriare George Russell, perché a suo avviso chi aveva tagliato la chicane avrebbe dovuto subire una sanzione.

Per il britannico, infatti, non avrebbero dovuto mantenere la posizione in cui si trovavano nel momento in cui hanno lasciato la pista, ma avrebbero dovuto avere una sanzione più severa. Per evitare che anche quest’anno si possano generare casi controversi, la FIA è intervenuta preventivamente chiarendo quali saranno le linee guida applicate durante il primo giro o dopo una ripartenza.

"Nel corso del primo giro e del primo giro successivo a qualsiasi ripartenza [dopo una Safety Car o una bandiera rossa], nelle Curve da 1 a 3 e nelle Curve da 4 a 6, tutte le vetture saranno considerate, per impostazione predefinita, sia in fase d'attacco sia in fase di difesa”, si legge nella nota dei commissari.

La partenza del 2025

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Pertanto, in linea con le linee guida già esistenti, qualsiasi vettura che lasci la pista in queste zone e mantenga una posizione nei confronti di una o più vetture in stretta prossimità alle sue spalle (come determinato dai commissari) potrà essere considerato come aver ottenuto un vantaggio duraturo, a meno che la posizione non venga restituita entro Curva 4 [nel caso in cui l'uscita di pista avvenga tra le Curve 1 e 3], oppure entro Curva 12 [nel caso in cui l'uscita di pista avvenga tra le Curve 4 e 6]."

Chiaramente, sarà a discrezione dei commissari decidere se una vettura alle spalle di chi ha tagliato sia o meno in prossimità di chi precede, ma si tratta di una direttiva chiara, soprattutto perché ciò significa che un pilota potrà essere sanzionato non soltanto se supera un avversario uscendo dai limiti della pista, ma anche se utilizza una via di fuga o taglia una curva per evitare di perdere una o più posizioni.

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