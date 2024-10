F1 | Messico, Libere 3: Piastri trascina le McLaren, Sainz è staccato

La McLaren si è nascosta, ma con l'ultimo run con le soft, la squadra di Woking ha mostrato le sue carte nella terza sessione di prove libere del GP del Messico. Oscar Piastri, con la MCL38 in configurazione da qualifica anche di motore Mercedes, ha spiccato un tempo di 1'16"402 che risulta sette decimi sotto la pole position dello scorso anno.

Lando Norris si è accodato al compagno di squadra di appena 59 millesimi: l'inglese non è stato perfetto nel suo tentativo, ma ha ottenuto la sua prestazione con la vernice flow viz cosparsa sul lato sinistro del fondo. La squadra di Woking, infatti, ha offerto al suo pilota in lotta per il mondiale una soluzione più spinta alla ricerca di più carico aerodinamico e non è detto che sia migliore dii quella standard.

Non appena si sono utilizzate le mappature di motore più estreme le McLaren si sono arrampicate in testa alla tabella dei tempi, scardinando la Ferrari dal ruolo di dominatrice. La SF-24 lascia 340 millesimi alle vetture papaya con Carlos Sainz: lo spagnolo continua a sentirsi a suo agio con la rossa ed ambisce ad un ruolo da grande protagonista. Sulla rossa i tecnici hanno deciso di chiudere la metà delle branchie aggiuntive aperte per l'aria rarefatta dei 2.240 metri di Città del Messico.

La Ferrari potrebbe soffrire nel giro secco, ma sarà certamente competitiva in gara. Charles Leclerc non ha brillato: il monegasco è solo sesto, preceduto anche da Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il distacco è grande, segno che il ferrarista non ha trovato il feeling ideale su un tracciato che richiede una grande precisione di guida.

Max Verstappen, sostituita la power unit con un'unità più fresca dopo il cedimento del turbo di ieri, paga mezzo secondo: l'olandese si aggrappa alle sue capacità, ma la Red Bull non sembra brillante come ad Austin. Lewis Hamilton è stato autore di una tornata pulita e non si aspettava di lasciare 568 millesimi a Piastri: la Mercedes non sta attraversando un buon periodo. Nel team di Brackley, come in Ferrari, hanno deciso di parzializzare gli sfoghi dell'aria calda sulla W15 di Lewis, mentre la vettura di George Russell era più aperta. Va ricordato che dopo il violento botto di ieri l'inglese ha dovuto sostituire il telaio e, con pochi ricambi, è rimasto con una configurazione più vecchia. Russell è ottavo preceduto anche dalla Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

Il giapponese, dotato del nuovo fondo che sembra funzionare bene, ha lasciato Liam Lawson, relegato alla vettura standard, comunque nella Top 10, decimo a un decimo e mezzo, vale a dire il distacco che vale la modifica. Colpo di reni per Kevin Magnussen che ha pizzato la Haas in nona posizione.

Positiva la sessione per Alexander Albon con la Williams ricostruita: l'anglo thailandese è 11 e questa volta si è messo dietro Franco Colapinto 13esimo con l'altra FW46. Fra le due vetture di Grove si è inserito un pimpante Valtteri Bottas con la Sauber, mentre Guanyu Zhou è 19esimo in una squadra elvetica in cui ormai si sente un elemento estraneo.

Sergio Perez delude le attese dei suoi tifosi di casa: Checo è solo 14esimo, ma ha accusato dei problemi in frenata, tanto di essere protagonista di qualche lungo. In difficoltà le Aston Martin: Fernando Alonso nel suo 400esimo GP è 15esimo con la verdona, con Lance Stroll 17esimo. Fra le AMR24 c'è Nico Hulkenberg, molto competitivo con la Haas mentre calzava le gomme medie: il tedesco non ha impressionato nel giro da qualifica.

Male le Alpine che soffrono di mal d'aria: la A524 è aperta come una gruviera: Esteban Ocon è 18esimo e Pierre Gasly malinconicamente ultimo.