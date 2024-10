F1 | Messico, Libere 2: Sainz fa sognare la Ferrari in altura

La F1 è tornata a offrire una seconda sessione di prove libere del GP del Messico di un'ora e mezza: la FIA ha concesso alla Pirelli di verificare il comportamento delle gomme Proto che il fornitore unico ha sviluppato per il 2025. Ogni squadra, al netto dei problemi, ha chiesto di effettuare 5 giri nella configurazione della qualifica e un run di 12 giri per il long run. Tutti hanno girato con lo stesso quantitativo di benzina per consentire ai tecnici della Bicocca un'analisi significativa dei dati.

La Ferrari è parsa in gran forma, trovando un'ottima trazione e una capacità di salire sui cordoli con un buon bilanciamento: Sainz ha ottenuto un 1'17"699 con la mescola C4 (i treni sono stati assegnati con un sorteggio). Lo spagnolo ha preceduto Oscar Piastri staccato di 178 millesimi, ma l'australiano aveva una C5 più morbida. Interessante anche la prestazione di Yuki Tsunoda che ha confermato anche al pomeriggio la sessione del mattino: il giapponese è terzo a un millesimo dalla McLaren, segno che la Racing Bulls ha fatto bene a portare un nuovo fondo.

La quarta posizione è di Charles Leclerc che ha saltato il primo turno: Oliver Bearman è stato colpito dalla Williams di Alexander Albon. Il monegasco ha perso la prima mezz'ora per un problema di riassemblaggio della sua SF-24, mentre il pilota anglo thailandese non è riuscito a tornare in pista con la FW46 perché i meccanici non sono riusciti a completare la ricostruzione di una monoposto molto danneggiata.

Max Verstappen non ha un tempo significativo (1'28"234) nel secondo turno di prove libere: il tre volte campione del mondo ha completato solo quattro tornate a bassa velocità per un problema che è emerso sul turbo della sua power unit. La squadra di Milton Keynes si è presa il rischio di usare un motore a fine chilometraggio che ha tirato l'ultimo respiro: la Honda temeva l'aria rarefatta di Città del Messico ed è arrivato il cedimento che ha costretto Max a perdere la sessione non potendo raccogliere dati utili al long run. E' un segnale d'allarme che potrebbe condizionare il resto del weekend. I meccanici hanno iniziato a smontare la vettura per procedere alla sostituzione di una PU più fresca per il resto dell'appuntamento messicano.

C'era grande attesa per George Russell che ha commesso un grave errore dopo poco meno di un quarto d'ora del turno di un'ora e mezza: l'inglese ha aggredito troppo il cordolo della curva 9 e la sua Mercedes ha perso aderenza cominciando una violenta sbandata che lo ha mandato a sbattere contro le barriere all'esterno della curva 10, vale a dire nel punto opposto a quello dove aveva sbattuto Alexander Albon nella prima sessione.

Il botto è stato violento, al punto che la W15 si è incastrata nelle protezioni che si sono piegate intorno alla freccia nero argento. George è uscito incolume dal crash, infastidito dall'errore: è stato invitato a salire sulla medical car per i consueti controlli richiesti in casi come questo visto che l'incidente è avvenuto con una decelerazione di 30g.

Russell aveva già urtato nelle qualifiche di Austin, mettendo in difficoltà l'approvigionamento dei ricambi della squadra di Brackley, dal momento che la prossima settimana il Circus si trasferirà in Brasile per il terzo appuntamento di fila del calendario. Ovviamente lavoro finito per George che ha completato solo tre tornate, rovinando la prestazione della prima sessione in cui era stato il più veloce.

Dietro a Leclerc, autore di un long run molto consistente proprio come quello di Sainz, è spuntato Lando Norris che ha ereditato la MCL38 sviluppata con il nuovo fondo da Pato O'Ward: l'inglese è quinto ma staccato di soli 61 millesimi dalla rossa.

Positiva nel pomeriggio la prestazione di Kevin Magnussen sesto con la Haas, mentre Nico Hulkenberg è 12esimo dietro alla Aston Martin di Fernando Alonso che ha iniziato il suo 400esimo weekend di F1. Lewis Hamilton si accontenta del settimo posto con una Mercedes non entusiasmante: il sette volte campione del mondo ha ricevuto la W15 con l'ultimo pacchetto aerodinamico consegnato da Kimi Antonelli.

Valtteri Bottas è ottavo con la Sauber davanti a Sergio Perez con la Red Bull e a Liam Lawson con la Racing Bulls, mentre Guanyu Zhou è 17esimo: il cinese si è più volte lamentato del raffreddamento dei freni, dovendo fare i conti con un'impianto che tendeva ad andare a fuoco per il surriscaldamento dovuto all'aria rarefatta.

Un problema analogo lo ha accusato Esteban Ocon 13esimo con l'Alpine. Il francese è stato comunque più consistente di Pierre Gasly che ha fatto un lungo arrivando quasi alle barriere con l'altra A524 e si aggrappa alla 16esima posizione.

Non impressiona Lance Stroll con la "verdona" che è solo 14esima, davanti a Franco Colapinto che ha avuto il compito di raccogliere le informazioni utili per il team Williams, dando la sensazione di essere diventato in fretta il pilota di riferimento.