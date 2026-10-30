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F1 | Messico, Libere 2: la Ferrari si conferma con Leclerc, ma Hamilton si ferma. Quarto Antonelli

Ferrari ancora al top a Città del Messico grazie a Leclerc, che mette in fila Norris e le Mercedes di Russell e Antonelli. Hamilton si ferma a metà turno a causa di un guasto. Contatto fratricida tra Verstappen e Lawson.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 30 ott 2026, 23:03

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

La Ferrari si conferma. A Città del Messico, sede del 20esimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, le SF-26 si dimostrano in forma sia sul giro secco che sul passo gara.

A firmare il miglior tempo è stato Charles Leclerc in 1'17"827, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nella sessione andata in scena nel primo pomeriggio messicano (la prima serata italiana).

Abbiamo dunque vissuto un altro venerdì in cui le SF-26 hanno fatto vedere cose molto interessanti, partendo molto bene nelle prime due sessioni di pista. Domani dovranno però confermarsi proprio dove spesso sono mancate di più, ossia nelle fasi decisive delle qualifiche. Intanto il passo gara di Leclerc è stato piuttosto interessante, ma senza avere un vantaggio tangibile sui diretti rivali.

Il venerdì della Ferrari, però, non è stata tutta rose e fiori. A poco più di mezz'ora dal termine del turno, Lewis Hamilton è stato costretto a fermare la macchina in pista a causa di un guasto sulla sua SF-26. Il 7 volte iridato aveva perso potenza alla fine della sua simulazione di qualifica e poche curve dopo - tra la 3 e la 4 - ha dovuto fermare la macchina e perdere metà turno. Hamilton ha concluso 11esimo, a pochi millesimi da Oscar Piastri.

Tornando alle prime posizioni, Lando Norris ha portato la prima McLaren al secondo posto e staccata di poco più di 1 decimo da Leclerc. Anche la MCL40 è attesa a un segnale importante, dopo avere spesso deluso dove invece erano attese come favorite. Oggi, ad esempio, Lando ha mostrato di avere un passo di tutto rispetto, probabilmente il migliore della giornata per prestazioni e continuità.

Non poteva mancare dalle prime posizioni la Mercedes, con George Russell terzo davanti per pochi millesimi ad Andrea Kimi Antonelli, focalizzato più che mai nel preparare la vettura per la gara che potrebbe - anzi, dovrebbe - incoronarlo campione del mondo di Formula 1.

Dopo 15 minuti dal via del turno, Liam Lawson e Max Verstappen sono entrati in contatto in curva 14. Il 4 volte iridato era nel suo giro veloce, mentre Lawson era intento a lanciarsi. Max ha provato a superare il neozelandese e l'ex compagno di squadra ha resistito. Dopo 2 curve appaiati, sono entrati in contatto in curva 14, provocando la bandiera rossa per permettere ai commissari di ripulire la pista dai detriti lasciati dalle due monoposto.

Lawson, dopo il contatto, si è lamentato in modo evente con il muretto di Racing Bulls, asserendo che Max starebbe facendo la stessa manovra (entrare in quel modo su di lui) da diversi weekend a questa parte. Verstappen, invece, non è andato oltre il quinto tempo, molto vicino però alle Mercedes e seguito da vicinissimo dal compagno di squadra Isack Hadjar al sesto posto.

La Racing Bulls continua a essere la quinta forza della stagione, con Arvid Lindblad settimo e Liam Lawson nono. Tra le due VCARB03 c'è l'Alpine di Pierre Gasly. Chiude la Top 10 Oscar Piastri davanti a Lewis Hamilton.

Sessione incoraggiante per Fernando Alonso e l'Aston Martin, 12esimi a pochi millesimi dalla Top 10. Dietro di lui le due Haas, tornate a vita con Esteban Ocon davanti a Oliver Bearman. Il britannico ha anche dovuto fare i conti con un problema al software, che lo ha costretto a entrare in pista più tardi del previsto.

Inizio in salita per Audi, con Nico Hulkenberg solo 15esimo e Gabriel Bortoleto addirittura ultimo, con soli 5 giri fatti. Delude anche Franco Colapinto, 16esimo, ma va detto che l'argentino ha perso l'intera prima sessione di libere avendo ceduto il volante della sua A526 a Gabriele Minì. Ancora in difficoltà le Williams, con Carlos Sainz 17esimo e Alexander Albon 19esimo. Tra le due monoposto di Grove c'è la prima Cadillac, quella del padrone di casa Sargio Perez, 18esimo.

Lance Stroll ha avuto problemi sulla sua AMR26 e non è andato oltre il 20esimo tempo. Dietro di lui solo la Cadillac di Valtteri Bottas e la già citata Audi R26 di Gabriel Bortoleto.

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