F1 | Messico, Libere 1: Russell stupisce davanti alla Ferrari di Sainz

George Russell è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Messico: l'inglese con gomma soft è arrivato a 1'17"998, un tempo che è quasi due secondi più veloce dello scorso anno, arrivando a soli otto decimi dalla pole 2023. L'inglese è sceso in pista con la W15 in versione vecchia (dopo aver demolito la configurazione nuova nella qualifica di Austin), mentre Kimi Antonelli, alla sua seconda apparizione in F1 in FP1, ha guidato la versione evoluta che sarà affidata a Lewis Hamilton.

La Mercedes sembra aver superato le incertezze texane e Russell ha iniziato il weekend in modo positivo, mentre il giovane bolognese dopo 5 minuti ha causato l'interruzione della sessione con la bandiera rossa perché con la sua W15 ha colpito un detrito che era in pista, danneggiando una parte del fondo. Kimi, a differenza di Monza, è stato incaricato di un lavoro da long run, con molta benzina a bordo e senza usare il DRS. Antonelli ha concluso al 12esimo posto a 1"2 dal compagno di squadra: il distacco non conta, ma è stato apprezzato il lavoro svolto con la vettura aerodinamicamente più evoluta.

Dietro alla freccia nero argento c'è Carlos Sainz subito a suo agio con la Ferrari: lo spagnolo si è distinto sia con le gomme hard che con quelle soft. Il madrileno ha chiuso a 317 millesimi dal leader, traendo buone impressioni sul lavoro di messa a punto del sistema ibrido.

Su una pista ancora molto sporca, non deve stupire la terza piazza di Yuki Tsunoda che con la Racing Bulls è stato davanti a Max Verstappen. Il giapponese voleva riprendersi la leadership nella squadra di Faenza, lasciando Liam Lawson in nona posizione con un distacco di tre decimi.

Il campione del mondo, invece, non ha concluso la sessione: Max è rientrato prima ai box per riparare il fondo che aveva danneggiato a inizio turno: gli otto decimi da Russell in questo caso non contano, ma non si può non notare che con una mezza Red Bull l'olandese ha preceduto un Oscar Piastri relegato solo al sesto posto, preceduto anche dalla Haas dell'eccellente Nico Hulkenberg.

La McLaren non ha impressionato e Oscar Piastri non ha lesinato le critiche alla MCL38 che ha usato in configurazione standard, mentre Pato O'Ward sulla seconda vettura papaya lasciata libera da Lando Norris ha fatto solo 5 giri con la stessa configurazione di Piastri, e poi in occasione della seconda bandiera rossa gli è stato montato il fondo evoluzione che sarà affidato allo sfidante di Verstappen.

Brutto incidente per Alexander Albon che ha perso alla curva 10 il controllo della sua Williams dopo una ventina di minuti: l'anglo thailandese è rimasto sorpreso dal vedere all'esterno della traiettorie dello snake la Ferrari di Oliver Bearman con la monoposto di Charles Leclerc. Albon era nel giro lanciato con le gomme hard, mentre il ferrarista, avvisato via radio dal muretto del Cavallino, era in un giro di cool down. Alexander togliendo il gas ha fatto il pendolo e con la FW46 di traverso, ha colpito l'anteriore della rossa prima di finire in testacoda e schiantarsi contro le barriere, demolendo la sospensione anteriore sinistra. La sessione è stata subito interrotta con la bandiera rossa. Piloti incolumi, ma molti danni. La FIA ha messo sotto investigazione i due piloti che saranno convocati dopo il turno, ma sembra evidente la piena responsabilità di un nervoso Albon che sente la forte concorrenza di Franco Colapinto. Anche Robert Shwartzman è finito investigato con la Sauber per aver effettuato un sorpasso con le bandiere gialle.

Positiva la prestazione di Esteban Ocon settimo con l'Alpine, mentre Pierre Gasly, in preda a dei problemi meccanici non è andato oltre il 15esimo posto. Valtteri Bottas, in odore di essere appiedato a fine anno, ha tirato fuori gli artigli, portando la Sauber in ottava piazza un po' a sorpresa.

La top 10 è chiusa da un acclamatissimo Sergio Perez: l'idolo messicano però sta soffrendo con la RB20 ed è inseguito dal consistente Franco Colapinto 11esimo con la Williams, mentre Albon ha finito 17esimo dopo il botto.

Kevin Magnussen è 14esimo con la seconda Haas. Male l'Aston Martin: Lance Stroll è 16esimo con la verdona, mentre Felipe Drugovich, che ha rilevato a sopresa l'indisposto Fernando Alonso, è 18esimo davanti a Robert Shwartzman con la Sauber di Guanyu Zhou. La lista dei tempi è chiusa da Oliver Bearman che ha fatto solo sei giri prima di essere coinvolto nel botto di Albon.