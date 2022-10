F1 | Messico, Libere 1: 1-2 Ferrari, ma le Red Bull sono vicine

Carica lettore audio

Il primo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico 2022 di Formula 1 parla spagnolo. Ma non si tratta della declinazione messicana di Sergio Perez, bensì la lingua madre parlata da Carlos Sainz Jr.

Il pilota madrileno della Ferrari ha centrato il miglior tempo delle Libere 1 in 1'20"707. Un buon tempo se considerate le condizioni della pista. Su un asfalto piuttosto bollente (47 gradi), ma ancora green, ossia sporco, poco gommato - tanto da portare all'errore Max Verstappen nella zona delle chicane, curva 11, senza dargli possibilità di fare correzioni di guida - Sainz ha preceduto di 46 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc. Entrambe le Ferrari hanno ottenuto il miglior tempo con gomme Soft, ma c'è ancora tanto da estrarre in termini di prestazioni. Tanti piloti, infatti, non hanno preso rischi sui cordoli avendo ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare alle Qualifiche di domani.

Per Il lavoro della Ferrari sulla valutazione delle gomme Hard ha avuto uno stop imprevisto a causa di una foratura occorsa sulla F1-75 di Leclerc. Così a portare avanti il lavoro su quelle mescole è stato Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo, dopo aver provato le Hard nella prima parte della sessione, è passato alle Soft per il giro veloce per poi concludere l'ora di prove ancora con gomme Hard. Leclerc, invece, si è concentrato particolarmente su gomme Soft.

Stesso lavoro fatto anche dai piloti di Red Bull Racing, con Sergio Perez che ha lavorato prevalentemente con gomme Soft, mentre Verstappen si è concentrato sui test con le Hard in ottica gara, soprattutto nell'ultima parte del turno. Entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo, ossia 1'20"827, il terzo, staccati di 120 millesimi dalla Ferrari di Sainz sfruttando un set di mescole Soft.

Questa prima sessione di prove libere tanti sono riusciti a restare vicini al miglior tempo assoluto. Lewis Hamilton, infatti, è quinto e staccato di soli 22 millesimi dalle Red Bull e di 142 dalla Ferrari numero 55. Nyck De Vries, uno dei rookie di questa sessione, ha preso il posto di George Russell e non è andato oltre il 18esimo tempo.

Molto bene anche Fernando Alonso, che con le Soft si è esaltato portando l'Alpine A522 al sesto posto e a poco meno di 2 decimi dal crono di riferimento. Jack Doohan, nel corso di questa sessione, ha preso il posto di Esteban Ocon. L'australiano si è piazzato penultimo, a 3"9 dalla vetta e a 3"7 da Alonso.

Molto interessante la prestazione dell'Alfa Romeo, con Valtteri Bottas davanti a Lando Norris e a Pierre Gasly. Problema al cambio per Guan Yu Zhou (12esimo) a metà della sessione. Il pilota cinese è stato costretto a fermarsi all'uscita della pit lane senza avere la possibilità di innestare la marcia. Per questo motivo è stato costretto ad attendere l'aiuto dei commissari, che lo hanno così riportato in fast lane prima e ai box poi.

La Top 10 è stata completata da Sebastian Vettel. Il pilota dell'Aston Martin utilizza in questo fine settimana un casco celebrativo per ricordare Dietrich Mateschitz, scomparso lo scorso fine settimana. Il tedesco, sebbene sia sempre più vicino al ritiro, sembra vivere una seconda giovinezza e le prestazioni all'Hermanos Rodriguez mostrano quanto talento abbia ancora Sebastian. Un vero peccato perderlo al termine di questa stagione. 13esimo tempo invece per Lance Stroll.

Daniel Ricciardo sembra essere partito meglio in questo weekend. L'australiano è 11esimo, anche se distanziato di quasi 6 decimi dal tempo firmato dal compagno di squadra Lando Norris (ottavo). Mick Schumacher e Nicholas Latifi sono rispettivamente 14esimo e 15esimo, ma anche gli ultimi piloti titolari classificati in questa sessione.

La prima bandiera rossa di giornata è stata innescata da Pietro Fittipaldi. Il pilota brasiliano della Haas, che in questa prima sessione ha preso il posto di Kevin Magnussen, è stato costretto a parcheggiare la VF-22 lungo la pista a causa di un guasto (presumibilmente alla power unit) e, di fatto, ha perso metà sessione chiudendo in ultima posizione a 6" da Sainz.

La seconda bandiera rossa, invece, è stata esposta a 3 minuti dal termine della sessione con Liam Lawson che è stato costretto a parcheggiare la sua AlphaTauri AT03 ereditata da Yuki Tsunoda lungo la pista per problemi ai freni. Lawson è però stato il miglior rookie della sessione, avendo firmato il 16esimo tempo.

Sebbene in questa sessione fossero davvero tanti i rookie che hanno girato, i riflettori erano quasi tutti puntati su Logan Sargeant. Il pilota americano ha girato sulla Williams FW44 di Alexander Albon, centrando il 17esimo tempo e risultando il secondo miglior esordiente alle spalle di Lawson. 1"3 il suo divario da Nicholas Latifi, pilota a cui dovrebbe prendere il sedile qualora riuscisse a ottenere la Superlicenza al termine di questa stagione