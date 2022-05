F1 | Mercedes: Wolff vuole ridurre i team clienti

Carica lettore audio

Mercedes è attualmente la Casa che fornisce i motori a più team per ciò che riguarda la Formula 1. Oltre al team ufficiale, la Stella a tre punte garantisce le power unit anche a McLaren, Aston Martin e Williams.

Dietro a Mercedes c'è Ferrari con 2 clienti, Alfa Romeo e Haas, oltre al team ufficiale di Maranello. Honda, sebbene sia uscita dalla F1 al termine della passata stagione, sta supportando Red Bull Power Train - la nuova divisione nata a Milton Keynes - per realizzare i motori per Red Bull e AlphaTauri. Alpine, invece, è l'unica a usufruire dei motori Renault.

Toto Wolff, team principal del team Mercedes, ha dichiarato al Financial Times che, a causa delle nuove regole di spesa legate all'introduzione del Budget Cap, Mercedes non guadagna più cifre sostanziali dalla fornitura di motori ad altri team.

George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

I team di Formula 1 sono ora soggetti a un tetto massimo di spesa pari a 140 milioni di dollari per questa stagione. Alcuni top team vorrebbero ampliare l'importo massimo a causa dell'aumento dei costi di trasporto e dell'inflazione.

Proprio per questo motivo Mercedes potrebbe ridurre a breve i team clienti, passando dai tre attuali a due.

"In un mondo ideale forse vedrei bene Mercedes fornire i motori a due team clienti, in modo da ridimensionare lo sforzo", ha dichiarato Wolff.

Il manager austraco ha infatti sottolineato come l'attività di leasing dei motori non è "avvincente e interessante" proprio per il limite dell'importo che può essere addebitato ai clienti per aiutare i team più piccoli.

La dichiarazione di Wolff, inoltre, non fa altro che aumentare le voci legate a uno dei tre team forniti da Mercedes. McLaren e Williams sono state spesso al centro dell'attenzione nel corso degli ultimi mesi perché Porsche e Audi entreranno in F1 a partire dal 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento legato ai motori.

Ecco che la previsione di Wolff diventa così sempre più concreta. La domanda ora è: Mercedes perderà quasi certamente almeno un team cliente nel 2026. Ma l'addio di uno di questi potrebbe addirittura avvenire prima?