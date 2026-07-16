F1 | Mercedes W17: micro modifiche all'ala anteriore per cercare efficienza nei rettilinei

La Mercedes aspetta Spa-Francorchamps con l’intenzione di ribadire una superiorità tecnica che la Ferrari ha provato a scalfire, cogliendo due successi: in Spagna con Lewis Hamilton e a Silverstone con Charles Leclerc.

La squadra di Brackley sulla W17 non sta apportando vistosi pacchetti di aggiornamento, ma si osservano sempre dei piccoli aggiustamenti che evidenziano l’accurato lavoro in galleria del vento per adattare la freccia nero e argento alle differenti caratteristiche delle piste.

Il tracciato di Spa-Francorchamps segue Silverstone: entrambi sono molto veloci, anche se hanno caratteristiche diverse. Non deve sorprendere, quindi, se gli aerodinamici di James Allison e Simone Resta continuino a raffinare i concetti che sono stati evoluti in galleria del vento.

Guardando le immagini dalla pit lane, mentre le macchine sono in allestimento nei box non è sfuggita la piccolissima evoluzione sull’ala anteriore. Anzi l’attenzione è finalizzata alla paratia laterale che nel bordo superiore ha perso quel piccolo gradino che la caratterizzava. È aumentata la superficie che separa i flussi dell’ala anteriore da quelli del footplate.

Dettaglio tecnico Mercedes W17 Foto di: AG Photo

È giusto aggiungere che all’esterno della paratia laterale possiamo osservare anche un adeguamento del diveplane, vale a dire il flap orizzontale superiore che sulla W17 ha una tendenza a spingere il flusso verso il basso. Nella versione belga è aumentata l’inclinazione del down wash: bastano pochi millimetri per cambiare l’andamento dei flussi e trovare qualche micro contributo alle prestazioni.

A Brackley si è curata nel dettaglio anche l’affidabilità dopo il problema allo wheel shield che sulla Mercedes di Kimi Antonelli si è rotto a causa delle vibrazioni, costringendo il leader del mondiale a rallentare l’andatura con una W17 che era ormai diventata inguidabile, tanto da portarlo spesso fuori pista, al punto che è stato punito da una penalità che a fine gara lo ha fatto uscire dalla zona punti. Nei boschi delle Ardenne si attende la reazione del bolognese...



