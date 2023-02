F1 | Mercedes W14: livrea nero carbonio per risparmiare peso

Carica lettore audio

Le Frecce d'argento sono tornate nere. Dopo appena una stagione dal ritorno al classico colore che le ha contraddistinte per decenni, le W14 E-Performance di Lewis Hamilton e George Russell sfoggiano di nuovo il colore neutro, quello più scuro e minaccioso.

Dietro questa scelta, però, non c'è alcun intento bellicoso, né legato a sponsor di sorta. Semplicemente il team di Brackley aveva bisogno di far dimagrire la propria monoposto.

La W13 è stata sovrappeso per tutto l'anno e anche questo ha fatto sì che il progetto si rivelasse un fallimento. La W14 ripresenta gli stessi concetti della sua progenitrice, ma con forme e idee evolute. Ciò non toglie che abbassare il peso sia rimasto un punto focale nella realizzazione della nuova monoposto.

Ed è proprio da questa necessità che Mercedes ha preso la stessa decisione che fece nascere la leggenda delle Frecce d'Argento: togliere il colore - in questo caso non metterlo - e aggiungere solo una patina di lucido sul carbonio realizzando così una livrea trasparente, con appena qualche linea di verde Petronas a interrompere la monotonia delle pelli che compongono la carrozzeria della nuova nata di Brackley.

Il boss di Mercedes AMG F1, Toto Wolff, non ha affatto nascosto le necessità che hanno di fatto realizzato la livrea delle W14: "Eraamo sovrappeso lo scorso anno. Quest'anno abbiamo semplicemente cercato di limare ogni singolo grammo. Dunque ora, la storia si ripete".

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Pilota di riserva Mercedes, Toto Wolff, Team Principal Mercedes F1 Team e CEO, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

"Come potete vedere, la vettura mostra il carbonio per la maggior parte della carrozzeria. Mentre in altre zone è stata dipinta di nero opaco".

"Chiaramente quando cambiammo la livrea nel 2020 il fattore principale fu supportare le diversità e l'uguaglianza, che sono sempre temi cari a Mercedes. Il colore nero è così diventato parte del nostro DNA, dunque siamo contenti che sia tornato sulle nostre monoposto".

Come detto, quella fatta da Mercedes è la stessa scelta che venne presa nel lontano 1934 da Alfred Neubauer, allora direttore sportivo di Mercedes-Benz, che fece togliere la vernice alle W25 (foto in calce al testo) in occasione della ADAC Eifelrennen al Nurburgring per farle rientrare nei limiti di peso consentiti (750 chilogrammi). La storia, a volte, si ripete...