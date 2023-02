F1 | Mercedes W14: lancio il 15 febbraio in mattinata, poi lo shakedown

Carica lettore audio

Siamo ormai entrati in quel magico periodo dell'anno in cui, dopo una lunga sosta invernale, la Formula 1 inizia a far sentire nuovamente la propria voce. È il periodo in cui le squadre iniziano a togliere i veli dalle monoposto che scenderanno in pista per il campionato alle porte, scatenando curiosità e trasporto per le soluzioni tecniche adottate.

Tra i team che guardano con maggior interesse alla prossima stagione c'è la Mercedes, alla ricerca del riscatto dopo un mondiale 2022 che ha riservato poche soddisfazioni. Il potenziale della W13 è rimasto a lungo inespresso a causa del problema porpoising, spingendo la scuderia tedesca a rivedere i propri strumenti di progettazione, a partire da un aggiornamento dei modelli al CFD.

Grazie ai vari aggiornamenti introdotti nel corso del campionato, Lewis Hamilton e George Russell sono poi stati in grado di riaffacciarsi con una certa costanza alle posizioni di vertice, abbastanza da impensierire concretamente la Ferrari e raccogliere una doppietta nel Gran Premio del Brasile.

Tuttavia, nonostante gli evidenti progressi, era chiaro che alla Mercedes mancasse ancora quel piccolo - ma importante - salto in avanti per chiudere il gap dai primi; passo che spera di aver fatto con la W14.

La nuova monoposto sarà svelata il prossimo 15 febbraio a partire dalle 10:15 italiane con una presentazione online dove saranno presenti il Team Principal Toto Wolff, i due piloti ufficiali e la riserva Mick Schumacher, recentemente arrivato a Brackley dopo la conclusione dell'avventura in Haas. Il lancio della W14 è tra i più attesi, perché darà inidicazioni sulla filosofia progettuale scelta da Mercedes, tema in più occasioni al centro delle discussioni del team nella passata stagione.

Come da tradizione, dopo la presentazione la vettura farà i suoi primi chilometri in pista a Silverstone, in modo da verificare che tutti il funzionamento di tutti i sistemi prima dei test ufficiali in Bahrain a fine febbraio.