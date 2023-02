F1 | Mercedes W14: la pancia arretrata e l'ala centrale modulare

Carica lettore audio

Quale partita sta giocando la Mercedes? La squadra di Brackley dopo la presentazione della W14 ha messo le mani avanti: Toto Wolff, CEO e team principal, è stato sibillino quando ha detto che i tecnici di Mike Elliott sono pronti a cambiare la freccia d’argento se questa non dovesse reggere il passo di Red Bull e Ferrari nelle prime gare della stagione.

Una dichiarazione strana, poco aderente al pensiero di un team che, al netto di una stagione 2022 flop, ha sempre dettato il passo nell’era ibrida. E, stando alle voci che filtrano da Brackley, il direttore tecnico 48enne di Saint Austell, ha potuto contare sul supporto di James Allison, il CTO che ha messo più di un occhio alla W14.

La Stella ha mantenuto l’identità della monoposto zero-pods: una soluzione che rende la W14 una monoposto unica sullo schieramento, visto che anche la Williams si è convertita con la FW45 a concetti aerodinamici più consoni alle logiche delle attuali monoposto a effetto suolo.

Confronto Mercedes W13 W14: le pance della freccia nera sono profondamente diverse Photo by: Giorgio Piola

La stagione che va a cominciare con i test pre-stagionali in Bahrain ci offre moltissimi spunti di riflessione, perché Red Bull e Ferrari hanno mantenuto due filoni di sviluppo diversi che gli avversari hanno cercato di mixare con pance spioventi e scavi sulla parte superiore della fiancata.

La Mercedes, invece, insiste con la terza via. Una scelta coraggiosa portata avanti con determinazione dallo staff di Brackley perché i dati emersi dallo shakedown bagnato di Silverstone dicono che tanto Lewis Hamilton, quanto George Russell abbiano trovato una macchina molto più “sincera” di quanto non sia stato l’approccio della deludente W13.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14 durante lo shakedown a Silverstone Photo by: Mercedes AMG

Ma avere per le mani una monoposto più guidabile non significa che sia anche più competitiva, per cui i nodi verranno sciolti solo nei tre giorni di test a Sakhir. I motoristi di Brixworth hanno lavorato sull’erogazione della potenza della power unit: in Mercedes AMG HPP sono convinti di disporre ancora del 6 cilindri più potente, ma che abbiano pagato il passaggio alla benzina E10.

Confermato il ruolo di propulsore indiscutibilmente più affidabile, quest’anno puntano a far vedere quanto possa essere prestazionale dopo gli interventi concessi sul software: pur controllando le temperature in camera di scoppio, i piloti dovrebbero disporre di 18 cavalli in più che emergerebbero da un’unità che è stato omologata nel marzo scorso.

La Mercedes ha corretto sulla W14 gli errori che erano emersi sulla prima macchina a effetto suolo e che, non solo per effetto del porpoising, era considerata la “cavalletta” del paddock, con saltellamenti incontrollabili. L’effetto nocivo del pompaggio aerodinamico era amplificato da un assetto troppo rigido che portava la sospensione posteriore a tampone, creando ulteriori rimbalzi che si vedevano non solo in rettilineo alle velocità più alte, ma anche in certe curve. Ora i nuovi cinematismi consentiranno assetti meno inchiodati, riducendo le instabilità che portano a repentine perdite di carico aerodinamico.

Mercedes W14, dettaglio dell'ala centrale che è estraibile dal telaio Photo by: Mercedes AMG

La lezione è stata recepita e, per quanto la somiglianza della freccia nera richiami la W13, le due macchine hanno un approccio completamente diverso: l’ala centrale che contiene il cono anti-intrusione e fa da supporto allo specchietto è un elemento staccabile dal telaio, per cui è pensabile che il disegno delle pance possa essere convertibile verso una soluzione meno estrema, proponendo magari bocche alte e strette con lo scasso sotto a una pancia più formosa.

Mercedes W14: ecco il canale nel bazooka che permette di estrarre il calore e gestirlo con un flusso che va verso la beam wing

Il disegno di Giorgio Piola mette in evidenza un altro aspetto macroscopico: la bocca dei radiatori della W14 non solo non è più triangolare, ma rettangolare (alta e stretta). È stata sensibilmente spostata indietro (parliamo di 50-70 mm) per allontanarla dalla ruota anteriore ed evitare le nocive turbolenze della scia. L’idea è stata quella di avere una migliore fluidodinamica nelle pance con una migliore evacuazione del calore dei radiatori grazie al bazooka che porta il flusso caldo ad essere energizzato in un canale scavato ai lati del cofano motore.

Dettaglio Mercedes W14 con le branchie modulari sopra alla fiancata Photo by: Gianluca D'Alessandro

La freccia nera, inoltre, adotta una fiancata molto bassa che sulla W13 non c’era e liberava un enorme marciapiede facendo riattaccare il flusso che, invece, si preferisce indirizzare verso l’esterno della ruota posteriore. La Mercedes è intervenuta sull’hardware della vettura per limitare l’eccessivo drag che limitava la velocità massima, obbligando la vettura ad adottare ali molto resistenti.

Se le correzioni adottate daranno i loro frutti, la Mercedes manterrà la fisionomia attuale, diversamente è facile prevedere che l’ala centrale verrà estratta e al suo posto comparirà una pancia in stile Red Bull con tanto di scasso inferiore e, in quel caso, ci sarà l’abiura definitiva di un concetto che doveva essere vincente.

La doppietta nel GP del Brasile con la W13 ha lasciato la porta aperta e a Brackley sperano di aver trovato i bandolo della matassa…