F1 | Mercedes W14: la diretta streaming da Silverstone

La squadra di Brackley sarà la penultima di Formula 1 a presentare la sua nuova vettura per la stagione 2023, una W14 con la quale spera di cambiare la dinamica negativa dello scorso anno per tornare al vertice. La presentazione avverrà online e l'evento inizierà alle 10:15 da Silverstone.

La Mercedes sarà un'altra delle squadre a svelare la sua vera vettura mercoledì 15 febbraio, a differenza di molti altri team che hanno rivelato solo la livrea, perché dopo la presentazione online, la W14 scenderà in pista a Silverstone per completare il primo dei due giorni di riprese consentiti dal regolamento.

La squadra della Stella è stata una delle più grandi delusioni all'inizio della scorsa stagione, con il nuovo regolamento tecnico che l'ha colta di sorpresa dopo otto titoli costruttori consecutivi.

Tuttavia, la Mercedes è stata in grado di ribaltare la situazione e verso la fine della stagione si è avvicinata molto alle squadre leader, infatti, è riuscita a fare con relativa facilità una doppietta nel Gran Premio del Brasile, con George Russell che ha conquistato la sua prima vittoria in F1 davanti a Lewis Hamilton, che ha concluso l'anno senza successi per la prima volta nella sua carriera nel Circus.

La W14 manterrà il concetto senza pance della W13? Questa è la domanda principale che troverà una risposta oggi. Per scoprirlo non dovete fare altro che seguire la diretta insieme a noi.