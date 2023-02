F1 | Mercedes: W14 all'esame di Silverstone con Snapdragon

Carica lettore audio

La Mercedes oggi completa il programma di lavoro previsto con i 100 km di filming day a Silverstone dopo lo stentato avvio della W14 nel demo day di ieri. La squadra di Brackley ha seguito i piani che la Ferrari aveva svolto con un giorno d’anticipo a Fiorano con la SF-23: effettuando i 15 km di shakedown ieri e concedendosi l’opportunità di deliberare la vettura che verrà spedita per i test in Bahrain.

Il debutto della W14 dopo la presentazione statica non è stato semplice: un problema nel sistema di avviamento della power unit ha ritardato i piani previsti di un’ora e quaranta minuti, ma poi una volta che è stato risolto il guaio, frutto di un montaggio non perfetto, il motore è andato regolarmente in moto per iniziare la stagione 2023 in pista.

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

La freccia nera è nuovamente impegnata a Silverstone dove c’è un meteo variabile: cielo coperto ma senza pioggia e una temperatura massima di 12 gradi, per cui è difficile mandare in temperatura le gomme Pirelli demo. Lewis Hamilton e George Russell si divideranno la giornata con 50 km da percorrere ciascuno, includendo le previste riprese commerciali.

Nel team si aspettano anche le prime indicazioni dei piloti dopo un primo assaggio della W14 che ha mantenuto lo stesso filone aerodinamico delle pance “zero pods” pur avendo rivisto alcuni concetti: la bocca dei radiatori è verticale, alta e stretta, per cui non c’è lo scasso sotto alla fiancata come sulla Red Bull e sulla Ferrari per portare il flusso sul fondo.

Toto Wolff ritiene che non sia quella la zona della vettura dove si estraggono le prestazioni, per quanto il gruppo tecnico di Mike Elliott sia pronto a introdurre delle modifiche sulla W14 se i risultati delle prime gare non saranno in linea con le aspettative adeguando le forme delle fiancate a con soluzioni meno estreme.