F1 | Mercedes W13: soluzioni estreme provate sulla Williams?

La Mercedes sarà senza le pance? In realtà sembra di no, perché avrà le fiancate ma molto, molto piccole, anzi minime. Domani vedremo la W13 che tanto fa discutere il paddock del Bahrain, ma la rivoluzionaria freccia d’argento è il frutto di un lavoro di progettazione estremo che arriva da lontano e che forse ha avuto nella Williams una squadra “complice”.

Il dubbio è più che lecito perché il nostro Giorgio Piola già nei test di Barcellona aveva avuto modo di sottolineare che la monoposto di Grove adottava soluzioni tecniche molto spinte e allo stesso tempo raffinate che era difficile vedere su una vettura di un team che non dispone certo di un budget da squadra top.

È vero che la Williams vuole abbandonare la terza fascia della griglia di partenza, ambendo di nuovo a posizioni più consone al blasone e alla storia della squadra, ma era difficile pensare che potesse essere l’avamposto tecnologico di Brackley, prendendo il ruolo che negli anni scorsi ha avuto la Racing Point e che sembra aver perso quando è diventata Aston Martin.

Il team diretto da Jost Capito deve avere beneficiato della collaborazione con la Mercedes nello studio e nello sviluppo della FW44: la monoposto a effetto suolo curata da François-Xavier Demaison ha anticipato già nei test spagnoli le idee che vedremo anche sulla nuova Mercedes.

In realtà la W13 che ha girato in Spagna aveva già un lay out dell’impianto di raffreddamento simile a quello che verrà svelato domani, ma è stato abilmente tenuto nascosto da una carrozzeria meno estrema ed aerodinamicamente efficiente.

La Mercedes, quindi, non avrà i due radiatori a tetto spiovente sopra al motore, come ci ha fatto vedere la Williams sulla FW44, ma li ha disposti in coda al telaio, disegnando uno scasso nel telaio, per cui potrà mostrare due piccoli pacchi radianti ai lati dell’abitacolo racchiusi in due fiancate davvero minime, tanto che il cono superiore anti-intrusione rimarrà scoperto e sarà carenato da uno specifico profilo aerodinanico.

Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Stando alle indiscrezioni raccolte a Sakhir la Mercedes ha goduto degli eccellenti dati raccolti dalla Williams per dare l’ok alla W13 estrema: la meccanica non cambia molto rispetto alla vettura che Lewis Hamilton e George Russell hanno guidato a Barcellona, ma a essere rivista è la veste aerodinamica che ha richiesto una rivisitazione anche della sospensione posteriore.

La Williams, quindi, ha aperto una strada che è stata molto estremizzata dalla Mercedes in un concetto che non potrà essere copiato facilmente della concorrenza e che potrebbe dare un grande vantaggio al team campione del mondo Costruttori…