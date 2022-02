F1 | Mercedes W13: la scheda tecnica della Freccia d'Argento

Carica lettore audio

Il team Mercedes-AMG F1 ha finalmente tolto i veli alla sua W13 E Performance, vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2022.

Il 7 volte iridato Lewis Hamilton andrà a caccia dell'ottavo titolo, che l'anno passato gli è sfuggito all'ultimissima gara nel noto controverso finale, mentre il suo nuovo compagno George Russell dovrà confermare quanto di buono mostrato in passato in questa sua nuova avventura da 'promosso' in prima squadra.

Tornato dopo un paio d'anni il bell'argento della Stella, con i cambi regolamentari sono parecchie le novità che la monoposto del marchio tedesco presenta; in attesa di scoprirle in dettaglio con gli esperti di tecnica - Giorgio Piola e Franco Nugnes - vediamo quali sono le sue caratteristiche di base.

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

TELAIO

Monoscocca: Fibra di carbonio stampata e struttura composita a nido d'ape

Carrozzeria: Fibra di carbonio composita che include il cofano motore, i sidepod, il fondo, il muso, l'ala anteriore e l'ala posteriore

Abitacolo: Sedile del pilota rimovibile in carbonio composito anatomico, cintura di sicurezza a sei attacchi, sistema HANS

Strutture di sicurezza: Cellula di sopravvivenza dell'abitacolo con struttura resistente agli urti e pannelli di penetrazione, struttura di impatto anteriore, laterale e posteriore integrate, strutture di rollio anteriore e posteriore, protezione del pilota in titanio (Halo)

Sospensione anteriore: Wishbone in fibra di carbonio, molle e bilancieri pushrod

Sospensione posteriore: Wishbone in fibra di carbonio, molle e ammortizzatori interni pullrod

Ruote: BBS in magnesio forgiato

Pneumatici: Pirelli

Impianto frenante: In carbonio della Carbone Industries, dischi e pastiglie in carbonio con sistema brake-by-wire

Pinze freno: Brembo

Sterzo: Pignone e cremagliera con servosterzo

Volante: In fibra di carbonio

Elettronica: Centralina ECU standard FIA e sistema elettronico ed elettrico omologato FIA

Strumentazione: Sistemi elettronici McLaren (MES)

Sistema di alimentazione: in kevlar ATL

Lubrificanti e fluidi: Petronas Tutela

TRASMISSIONE

Cambio: A 8 marce + retro, con carter in fibra di carbonio

Selettore: Sequenziale, semi-automatico, attivazione idraulica

Frizione: Piatto in carbonio

DIMENSIONI

Lunghezza totale: Oltre 5000mm

Larghezza complessiva: 2000mm

Altezza complessiva: 970mm

Peso complessivo: 795kg